陳梅慧遭撞亡陰謀論 竹檢關鍵釐清：2車距離3.6km

金融犯罪調查師陳梅慧本月四日在國道發生車禍，因死傷者身分特殊，最高檢察署下令新竹地檢署釐清，竹檢今天開記者會宣布偵查終結，檢方指出勘驗2車eTag紀錄，發現有2至3分鐘的時間差，換算成距離的話車距約3.6公里，肉眼難以看清前車，如要製造故意車禍，具有高度不確定性，成功率也低，且這兩台車都是隨機接單載客，分從市區不同方向前往交流道，沒有跟蹤、尾隨、追逐的情勢，排除有製造假車禍的可能。

檢方指出，肇事的司機徐男為uber駕駛，12月3日接受派遣，前往台中市北屯區載送客人李男、郭女夫妻，準備前往機場；根據Line資料顯示，確認李男確實早在同年7月14日晚間就已上網預訂日本大阪行程，並訂好酒店、以及機票航班，預定於12月4日上午7時12分起飛，並由妻子郭女於11月21日使用通訊軟體向機場機送業者叫車，具有計畫出國的事實。

而12月3日晚間，刑事局謝姓偵查員、XREX創辦人黃男、以及陳梅慧3人因XREX交易所員工涉嫌洩密案件，而前往台中市刑大約談，其中XREX劉姓員工以Uber APP叫車，載送3人北上返回雙北，司機張男於1時45分抵達中檢，在2時8分上大雅交流道北行。

檢座說明，這兩台車都是隨機接單載客，分從市區不同方向前往交流道，沒有跟蹤的情形，且沒有尾隨、追逐的情勢。其中，肇事的司機徐男受重傷，肝臟破裂住院治療，一般不會採此種具有高度不確定性、成功率低且對自己傷害性極大的方式攻擊他人，因此排除故事製造車禍的可能。

其次，事故地點屬彎道，因彎道視線遮擋，肇事駕駛怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道，駛入77.7K處後才發現前方車輛停下，徐男來不及剎車而追撞前車，造成陳梅慧死亡。