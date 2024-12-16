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高雄轎車闖紅燈撞挖土機 網酸撞擊測試誰較硬結果曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷；事發影片今在網路被釋出，網友酸別人乖乖等紅燈，駕駛卻去找挖土機的碴，經撞擊測試，結果轎車車頭全毀。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」今分享一則影片，影片中一輛轎車上月30日駛過高市三民區大裕路，突駛入對向後直接闖紅燈，撞上路邊停放的挖土機怪手，一度揚起一片塵土，車頭被撞爛。

拍下影片的原PO指，汽車衝撞挖土機，挖土機比較硬，不知車子裡沒有人？

有網友看到影片後指，「別人乖乖等紅燈，就只有你去找挖土機的碴」；有網友笑稱「四輪終於對履帶下手了」、「第一次看到這種撞擊測試」。

轄區三民二警分局指出，事故當天駕駛轎車的吳姓老翁（78歲）直行大裕路由南向北行駛，疑因精神不濟，自撞劉姓男子（50歲）停放在路旁的怪手。

警消獲報到場，救護員發現吳翁身體多處擦挫傷，先將他送醫治療；警方事後對吳翁實施酒測，無酒駕行為；吳聲稱因一時恍神分心，才駛入對向車道並闖紅燈。

吳翁違規逆向部分，警方將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，開出可處600元至1800元罰鍰的罰單，另同法條第53條第1項闖紅燈部分，將開出處以1800元至5400元的罰，詳細肇責由交通大隊研判釐清。

78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，車頭毀、身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，車頭毀、身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，身體多處擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，車頭毀、身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
78歲吳姓老翁上月底下午駕車行經高市三民區大裕路，疑精神不濟駛入對向後闖紅燈，撞上路邊停放挖土機，車頭毀、身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝

影片 紅燈

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