快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／男獨攀八通關墜谷摔破頭…3關鍵幸運獲救 消防直呼命大

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台南陳姓男子獨攀八通關古道，昨晚行經12.5K處摔落逾30米深邊坡，幸被山友看見通報，且剛好有山搜義消在附近帶團，快腿馳援將人救回步道，但傷勢不輕，今晨山區天候差，卻見放晴空檔，空勤成功吊掛下山送醫，令消防直呼命大。

據了解，59歲陳男申請獨攀八通關古道，台東向陽入山，登走南二段，並從南投東埔下山，但昨晚他行經該路線12.5K處、距下山只差10多公里時，卻不慎摔落邊坡，摔落當下巧被山友看見，山友向他呼喊卻沒回應，只好趕快通報119。

南投縣消防局指出，昨晚7時許接獲山友通報，有人摔落八通關古道12.5K處，推估約30米深，且對他呼喊沒回應，立刻通報局第三大隊啟動救援機制，該大隊獲報後盤點搜救人力，發現其所屬山搜義消剛好帶團在觀高一帶紮營。

該大隊表示，經評估山搜義消帶團處，距事故點約2公里，昨晚近8時先通報義消協助，而其快腿馳援，先行於昨晚8時45分抵達事故點上方，查看現場環境；同步調遣玉山及其義消分隊支援組成4人搜救隊，從東埔登山口漏夜上山救援。

而山搜義消抵達事故點上方後，再次呼喊對方，有聽到吹哨回應，經評估現場後涉險下切，於昨晚8時55分後成功接觸傷者，並在9時30分將他背負至林道上，11時許將他背抵觀高山屋待援，地面搜救隊隨後於今凌晨4時許抵達山屋。

搜救人員表示，經檢視傷者頭部、臉部多處撕裂傷，手、腳及膝蓋等擦挫傷，雖緊急處置，但傷勢不輕、無法行走，為爭取救援時效，該大隊申請空勤直升機於觀高停機坪接載，今上午7時43分吊掛成功，近8時落地，順利將人送醫治療。

針對此次救援任務，消防人員直呼「該名傷者真的命大」，他提到，近期山區寒冷，獨攀摔落受傷若沒及時發現，又沒有山搜義消馳援，恐釀憾事；此外，今天早上天候狀況不好，直升機難出勤，但剛好出現放晴空檔，也才順利挽救性命。

陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，還好有山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，還好有山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，還好有山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，還好有山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由空勤直升機成功吊掛下山送醫。圖／空勤提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由空勤直升機成功吊掛下山送醫。圖／空勤提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由空勤直升機成功吊掛下山送醫。圖／空勤提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見通報，並有山搜義消在附近馳援，今晨由空勤直升機成功吊掛下山送醫。圖／空勤提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
陳姓男子獨攀摔落八通關道12.5K逾30米深坡，幸被山友看見，並有山搜義消在附近馳援，今晨由直升機成功吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供

山友 成功

延伸閱讀

嘉市凌晨小吃部KTV大火 消防20車49人搶救

影／台南大叔整理魚塭 身陷泥沼動彈不得…消防協助脫困

北市東區日式燒肉店起火！現場濃煙瀰漫 消防出動28人趕抵灌救

北市義消第二救護中隊成立 攜手協勤搶救生命

相關新聞

陳梅慧國道遭撞亡 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

前四海幫大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧本月四日凌晨先後在國道一號新竹路段發生車禍，郝男重傷骨折、陳女死亡，兩車禍相距8...

獨／高雄民宅驚見迫擊砲未爆廢彈 父往生女兒打掃發現

高市鼓山區一處民宅驚見未爆彈！程姓女子在父親往生後，今早回老家打掃，在廚房發現疑父親生前拾回的未爆彈，嚇得報警；轄區警方...

高雄漁民撈到大村鯨下顎骨...上網開價66萬元！還沒賣出就被法辦

高雄茄定的陳姓漁民2022年9月6日在台中外海進行拖網作業時，撈到一副1級保育類物種大村鯨的下顎骨，陳男委託許姓友人在今...

台東小米粽中毒案釀4死 唯一住院者仍昏迷不醒

今年9月台東金峰鄉發生小米粽中毒案，12人送醫、4人死亡，案發將滿3個月，全案仍陷膠著，尚未釐清有機磷托福松來源，唯一一...

練鐵頭功？高雄男餐酒館前跌倒正面撞鐵桶 嚇壞員工

高市李姓男子昨晨從復興二路一家餐酒館步出時，因喝得醉醺醺，一個踉蹌整個人往前撲，正面撞及店家放在騎樓下的鐵桶後倒地不起，...

北市東區日式燒肉店起火！現場濃煙瀰漫 消防出動28人趕抵灌救

台北市大安區延吉街巷弄一間日式燒肉店，今下午3時半發生火警，現場濃煙瀰漫；消防隊出動11車、28人趕抵灌救，20分鐘內撲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。