影／男獨攀八通關墜谷摔破頭…3關鍵幸運獲救 消防直呼命大

台南陳姓男子獨攀八通關古道，昨晚行經12.5K處摔落逾30米深邊坡，幸被山友看見通報，且剛好有山搜義消在附近帶團，快腿馳援將人救回步道，但傷勢不輕，今晨山區天候差，卻見放晴空檔，空勤成功吊掛下山送醫，令消防直呼命大。

據了解，59歲陳男申請獨攀八通關古道，台東向陽入山，登走南二段，並從南投東埔下山，但昨晚他行經該路線12.5K處、距下山只差10多公里時，卻不慎摔落邊坡，摔落當下巧被山友看見，山友向他呼喊卻沒回應，只好趕快通報119。

南投縣消防局指出，昨晚7時許接獲山友通報，有人摔落八通關古道12.5K處，推估約30米深，且對他呼喊沒回應，立刻通報局第三大隊啟動救援機制，該大隊獲報後盤點搜救人力，發現其所屬山搜義消剛好帶團在觀高一帶紮營。

該大隊表示，經評估山搜義消帶團處，距事故點約2公里，昨晚近8時先通報義消協助，而其快腿馳援，先行於昨晚8時45分抵達事故點上方，查看現場環境；同步調遣玉山及其義消分隊支援組成4人搜救隊，從東埔登山口漏夜上山救援。

而山搜義消抵達事故點上方後，再次呼喊對方，有聽到吹哨回應，經評估現場後涉險下切，於昨晚8時55分後成功接觸傷者，並在9時30分將他背負至林道上，11時許將他背抵觀高山屋待援，地面搜救隊隨後於今凌晨4時許抵達山屋。

搜救人員表示，經檢視傷者頭部、臉部多處撕裂傷，手、腳及膝蓋等擦挫傷，雖緊急處置，但傷勢不輕、無法行走，為爭取救援時效，該大隊申請空勤直升機於觀高停機坪接載，今上午7時43分吊掛成功，近8時落地，順利將人送醫治療。