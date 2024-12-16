獨／高雄民宅驚見迫擊砲未爆廢彈 父往生女兒打掃發現

高市鼓山區一處民宅驚見未爆彈！程姓女子在父親往生後，今早回老家打掃，在廚房發現疑父親生前拾回的未爆彈，嚇得報警；轄區警方緊急管制並要求程女退避勿觸碰，並通知八軍團未爆彈處理小組，軍方檢視該枚未爆彈為81mm迫擊砲廢彈彈體已順利移除。

據了解，程姓女子的父親往生後，程女今天上午8點多回到鼓山區新疆路的老家打掃，進入廚房後，發現一枚看似炸彈的未爆彈，懷疑是父親生前拾回藏放，嚇得報警。

轄區鼓山警分局警方獲報趕抵現場，檢視外型符合炸彈，已緊急管制現場，並要求程女勿觸碰先行離開住家，隨後通知偵查隊鑑識小組及國軍未爆彈處理小組接辦。