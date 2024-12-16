誤信假檢警圈套被騙600萬 再抵押不動產幸被攔下350萬

近期詐騙集團越發猖狂，苗栗縣一名陳姓婦人因先誤信詐騙集團以假檢警為由，寄出金融卡、存摺，損失600餘萬元，之後詐騙集團再提供地政士及民間金融貸款業者給陳婦，鼓吹她前往鄰近的地政事務所將名下的不動產拿去抵押貸款350萬元，幸家屬警覺有異攔阻交款才止損。

苗警指出，這宛如「地面師」劇情在真實生活中上演，獲報後順利逮獲蕭姓車手，隨即報請苗檢楊岳都指揮偵辦向上溯源，逮捕以林嫌為首的詐欺集團成員，包括地政士（代書）及民間資產管理公司成員等共10人，查扣涉案車輛3部、名牌手錶及不法所得800萬元等證物，複訊後羈押1人（蕭嫌），其餘9人分別以5至10萬元不等交保候傳。

另外，近期詐騙集團也鎖定「議員」族群，以假檢警身分利用通訊軟體知會有詐領助理費及資金流向有問題，要求回復。苗栗縣議員陳春暖今天現身說，除了她以外，至少有3位議會同仁也都有接到這類詐騙訊息；她說，議員同仁警覺性較高，並未多加理會，但一般民眾尤其是鄉下老人家，聽到是「檢察官」辦案，常嚇到不行只能乖乖配合，因此希望警方也能多利用供餐據點加強宣導，避免鄉親被詐騙。

根據苗栗縣警局統計，上月受理詐騙案403件，財損2億5千多萬元；經分析頭份發生件數最多，竹南地區財損最高，另苑裡鎮件數及財損增加最多；高發類別則以假投資詐騙最多，占了百分之七十五。