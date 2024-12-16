快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水男借錢不成狠潑汽油縱火 鄰居全身大面積燒傷慘死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市淡水區北新路1處民宅昨天下午發生火警，消防人員到場時火勢已熄滅，但63歲蔡男、42歲曾男及37歲林男皆遭燒燙傷，蔡男今早傷重宣告不治。警方調查發現曾男因借錢不成憤而潑汽油縱火，將待曾男出院後依殺人、公共危險罪嫌送辦。

據了解，縱火燒死人的42歲曾男與死者蔡男2人是鄰居，皆住在淡水區北新路一棟公寓不同樓層。昨天下午曾男找來黃女及37歲林男，一同至蔡男為於4樓的住處烤肉，眾人吃飽喝足後，曾男突然開口要向蔡男借錢。

蔡男聽聞後當場拒絕，不料曾男因此大怒，竟持用來助燃裝在寶特瓶內的汽油四處潑灑，汽油引燃木炭後瞬間竄燒，蔡男、曾男及林男閃避不及被燒傷，新北市消防局獲報到場時火勢已被撲滅，救護人員立即將受傷的3人送醫。

曾男及林男雙手遭燒燙傷，經治療後已無生命危險，但蔡男因全身大面積燒燙傷生命垂危，今早10時許因傷重宣告不治。淡水警方已於昨晚將黃女帶回警局釐清案發經過，將待曾男出院進行偵訊釐清犯案原因，詢後將朝殺人、公共危險罪嫌將曾男送辦。

淡水警方昨晚將黃女帶回偵訊。記者黃子騰／翻攝
淡水警方昨晚將黃女帶回偵訊。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場拉起水線進入灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場拉起水線進入灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員與警方到達現場釐清案發原因。記者黃子騰／翻攝
消防人員與警方到達現場釐清案發原因。記者黃子騰／翻攝

殺人 淡水

延伸閱讀

淡水民宅疑爭吵潑汽油縱火 鄰居曝聽到傢俱倒地、哀號聲…3人送醫搶救

淡水驚傳縱火案 疑爆衝突潑汽油點火…3人燒燙傷急送醫

「光映淡水」點亮海關碼頭 巨蛇光廊吸睛民眾搶拍

開賓士搶郵局縱火滅證 機警老人1動作讓搶匪曝光

相關新聞

陳梅慧國道遭撞亡 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

前四海幫大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧本月四日凌晨先後在國道一號新竹路段發生車禍，郝男重傷骨折、陳女死亡，兩車禍相距8...

獨／高雄民宅驚見迫擊砲未爆廢彈 父往生女兒打掃發現

高市鼓山區一處民宅驚見未爆彈！程姓女子在父親往生後，今早回老家打掃，在廚房發現疑父親生前拾回的未爆彈，嚇得報警；轄區警方...

高雄漁民撈到大村鯨下顎骨...上網開價66萬元！還沒賣出就被法辦

高雄茄定的陳姓漁民2022年9月6日在台中外海進行拖網作業時，撈到一副1級保育類物種大村鯨的下顎骨，陳男委託許姓友人在今...

台東小米粽中毒案釀4死 唯一住院者仍昏迷不醒

今年9月台東金峰鄉發生小米粽中毒案，12人送醫、4人死亡，案發將滿3個月，全案仍陷膠著，尚未釐清有機磷托福松來源，唯一一...

練鐵頭功？高雄男餐酒館前跌倒正面撞鐵桶 嚇壞員工

高市李姓男子昨晨從復興二路一家餐酒館步出時，因喝得醉醺醺，一個踉蹌整個人往前撲，正面撞及店家放在騎樓下的鐵桶後倒地不起，...

北市東區日式燒肉店起火！現場濃煙瀰漫 消防出動28人趕抵灌救

台北市大安區延吉街巷弄一間日式燒肉店，今下午3時半發生火警，現場濃煙瀰漫；消防隊出動11車、28人趕抵灌救，20分鐘內撲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。