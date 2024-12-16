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淡水男借錢不成狠潑汽油縱火 鄰居全身大面積燒傷慘死
新北市淡水區北新路1處民宅昨天下午發生火警，消防人員到場時火勢已熄滅，但63歲蔡男、42歲曾男及37歲林男皆遭燒燙傷，蔡男今早傷重宣告不治。警方調查發現曾男因借錢不成憤而潑汽油縱火，將待曾男出院後依殺人、公共危險罪嫌送辦。
據了解，縱火燒死人的42歲曾男與死者蔡男2人是鄰居，皆住在淡水區北新路一棟公寓不同樓層。昨天下午曾男找來黃女及37歲林男，一同至蔡男為於4樓的住處烤肉，眾人吃飽喝足後，曾男突然開口要向蔡男借錢。
蔡男聽聞後當場拒絕，不料曾男因此大怒，竟持用來助燃裝在寶特瓶內的汽油四處潑灑，汽油引燃木炭後瞬間竄燒，蔡男、曾男及林男閃避不及被燒傷，新北市消防局獲報到場時火勢已被撲滅，救護人員立即將受傷的3人送醫。
曾男及林男雙手遭燒燙傷，經治療後已無生命危險，但蔡男因全身大面積燒燙傷生命垂危，今早10時許因傷重宣告不治。淡水警方已於昨晚將黃女帶回警局釐清案發經過，將待曾男出院進行偵訊釐清犯案原因，詢後將朝殺人、公共危險罪嫌將曾男送辦。
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