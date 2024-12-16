影／注意！一中商圈安全帽竊案頻傳 警半年破53案

台中市一中、益民商圈是知名景點，每日觀光客多、交通量大，不少機車騎士停放機車後，會順手將安全帽置在座墊或把手，不過因此遭到宵小覬覦，第二警分局在近半年已破獲53起的安全帽竊案，其中有20件是拾荒的王姓女子所犯下，王女近日落網後，也被檢方以有再犯之虞，聲押獲准。

第二警分局表示，一中、益民商圈是知名觀光景點，近期出現多名安全帽大盜，專挑放置在「機車手把」或「坐墊」的高價安全帽下手，轄區育才所接獲多起報案後，迅速展開行動，積極調閱商圈周邊監視器，成功逮捕多名竊嫌，截至目前，半年內員警已偵破安全帽竊案達53件。

第二警分局近半年破獲的53起竊案中，以王姓女子（62歲）犯案逾20起最多，部分被害人沒有報案，王女平時以拾荒為業，行經一中、益民商圈時，都會挑選深夜、凌晨時段犯案，以三輪車為交通工具，挑選沒有上鎖的數千元、上萬元的安全帽順手牽羊，再以數百元的低價，在跳蚤市場銷贓，近日落網後已被檢方聲押獲准。

第二警分局長周俊銘說，隨著年關將近，竊案往往有增加趨勢，民眾應提高警覺，將高價安全帽妥善收置於機車置物廂內，或以防盜鎖固定於車上，以免讓竊賊有機可乘。