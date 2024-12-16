高雄漁民撈到大村鯨下顎骨...上網開價66萬元！還沒賣出就被法辦

高雄茄定的陳姓漁民2022年9月6日在台中外海進行拖網作業時，撈到一副1級保育類物種大村鯨的下顎骨，陳男委託許姓友人在今年4月上網販售，開價66萬元。海巡台中查緝隊接獲檢舉展開追查，在高雄興達漁港附近的貨櫃中查獲大村鯨的下顎骨，全案依違反野生動物保育法移送法辦，台中地檢署偵查終結，命許嫌支付公庫3萬元、陳嫌支付2萬元，並與兩嫌1年緩起訴處分。

海委會海保署表示，今年5月接獲民眾檢舉，指稱今年4月有網友在網路社群媒體刊登販售保育類鯨魚下顎骨的訊息，貼文不僅附上2根鯨魚骨放在漁網旁的照片，還標明價格66萬元。

海保署說，海巡台中查緝隊會同高市海洋局及海保署台南保育站等單位組成專案小組展開調查，5月28日在高市茄萣區興達漁港靠民權路旁的港區內貨櫃，查獲一副鯨魚下顎骨，經量測長度約274公分。

經國立自然科學博物館鑑定，這副鯨魚下顎骨竟是海委會公告1級保育類物種大村鯨的下顎骨，雖尚未賣出就遭查獲，但販售行為仍已違反野生動物保育法，全案函送法辦後，台中地檢署予許嫌、陳嫌緩起訴1年，且命許嫌應向公庫支付新台幣3萬元，陳嫌應向公庫支付新台幣2萬元。

海保署指出，大村鯨（學名：Balaenoptera omurai）屬鬚鯨科，為中型鯨，上頷背中央有一條明顯的縱脊，背鰭為直立鐮刀型，位於身體後三分之二處，胸鰭斜後上方常見有火焰型條紋延伸至下背區，下頷與喉部的顏色左右不對稱，左為深色、右為淺色。

由於大村鯨在2003年才被命名描述，缺乏全球族群數量的科學數據，IUCN 瀕危等級列為DD（數據缺乏）。目前已知分佈點位於印度至太平洋區的熱帶至暖溫帶海域，故過去也被稱為熱帶鬚鯨。在台灣東部、西部有少數擱淺紀錄，花蓮海域曾有數筆賞鯨船目擊紀錄。

海保署表示，在台灣所有鯨豚均屬保育類動物，都受到野生動物保育法規範所保護，依據野生動物保育法第35條規定，非經主管機關同意，任何人不得買賣或公開陳列、展示保育類野生動物產製品，包含保育類動物屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上150萬元以下罰金。