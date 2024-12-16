台東小米粽中毒案釀4死 唯一住院者仍昏迷不醒
今年9月台東金峰鄉發生小米粽中毒案，12人送醫、4人死亡，案發將滿3個月，全案仍陷膠著，尚未釐清有機磷托福松來源，唯一一名住院的女病患已從加護病房移入呼吸照護病房，生命跡象穩定，尚未清醒。
9月17日、18日，金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾因食品中毒送醫，83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡，病症較輕的病患陸續出院，本來還有楊姓姊妹（59歲和53歲）重度昏迷，分別住在馬偕醫院和衛福部台東醫院插管治療。10月初馬偕醫院楊姓姊姊宣告不治，全案僅剩53歲楊姓妹妹在部立台東醫院插管治療。
小米粽中毒案震驚各界，台東縣衛生局人員採樣交由衛福部送驗，確認死者家中搗米臼內殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，事後台東地檢署以「他」字案偵辦，警方也組專案小組調查，但至今仍未釐清托福松來源，案情沒有進一步突破。
醫院表示，楊姓住院上月已轉入呼吸照護病房，接受呼吸器治療，生命徵象穩定，尚未恢復意識，持續積極治療中。
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