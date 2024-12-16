影／南投山友摔傷頭部 嚴重撕裂傷四肢多處挫傷、空勤救援
一名男山友在南投登山摔傷頭部，嚴重撕裂傷，四肢多處挫傷，無法行走，空勤總隊今天派直升機救援，順利將人載下山，交由救護車後送醫院治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知，今天早上7點執行南投信義鄉觀高山屋59歲男山友摔傷救援任務，他頭部嚴重撕裂傷、四肢多處挫傷、無法行走，申請空中救援。
今天派出編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛張志豪、機工長楊儒健，特搜隊員：李俊賢、陶志偉。
今天早上7點黑鷹直升機從台中機場起飛，爬高9000呎定向觀高山屋，7點36分抵達觀高山屋目標區，完成傷患一人警義消4人上機前往竹山消訓中心，在竹山消訓中心落地，傷患由救護車後送地區醫院治療。
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