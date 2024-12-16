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高雄男酒駕闖紅燈撞飛男騎士 1小時到案..酒測值1.32
洪姓男子酒駕開車，行經路竹區中山路與聖母街路口時闖紅燈，撞飛鄺姓機車騎士，鄺受傷送醫，洪逃逸1小時後到案，呼氣酒測值高達每公升1.32毫克，已達爛醉程度，被依酒駕、肇逃等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
網路社群今傳出一段汽車肇逃影片，當時一名男騎士當時在等紅燈，遭後方轎車追撞，男騎士遭撞飛滑行，撞人的轎車則繼續直行未停下查看。
警方追查後，確認為本月14日凌晨0時許發生的車禍。湖內警分局調查，遭撞的鄺姓男騎士，當時在路竹區中山路與聖母街路口等紅燈，卻遭後方的洪姓男子追撞，鄺倒地後左小腿骨折，送醫無生命危險。
當時洪男車禍後繼續直行，逃逸1個多小時後才到案接受調查，洪男到案後，全身都是酒氣，呼氣酒測值達每公升1.32毫克，已達爛醉程度，被依酒駕、肇逃等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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