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影／男子3度遇詐這次要匯379萬元 向警謊稱給兒子結婚用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子3度遇詐騙，都到銀行要匯款給對方被行員和員警勸阻，日前他要再匯379萬元也被勸阻，他向警謊稱這筆錢要給兒子結婚用，員警打電話查證，他的謊言被識破，員警提醒他投資「要玩正規的」，行員勸說「我信佛的，真的是好意」，男子最後同意不再匯款離開銀行。

中市63歲李姓男子今年10月曾到沙鹿區某銀行欲匯款560萬元到警示帳戶內，行員與警方細心查證下，他才沒被騙，第2次今年11月，他又到同銀行要匯款230萬元，行員通報警方到場協助，李男見警員到場，立即離開不再匯款。

日前他又出現銀行，台中市清水警分局清水派出所立即派警員李崇維到場關心，行員先請李喝杯熱茶冷靜思考，警分享其他被害人遭騙而造成重大損失的慘痛案例。

男仍堅稱，他匯款379萬元一部分是要給兒子的結婚用金，一部分為他與妻出國用款，但始終無法清楚說明婚禮日期及細節，還打電話向詐騙集團抱怨已向警方解釋原因，仍被阻擋提款；警方擔心李男執迷不悟，當場打電話聯繫其子查證，對方說自己有女友，但未論及婚嫁「哪來的籌辦婚禮」。

清水警分局長蔡慶星表示，過去許多民眾遭詐騙集團「假投資」獲利的騙術，聽從詐騙集團的指示匯款到指定帳戶，銀行行員及員警都會特別關懷匯款原因，詐騙集團會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人匯款成功而取得贓款。

台中一名男子三度遇到詐騙都要到銀行匯款，都被行員和員警勸咀。記者游振昇／翻攝
台中一名男子三度遇到詐騙都要到銀行匯款，都被行員和員警勸咀。記者游振昇／翻攝

結婚 詐騙集團

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