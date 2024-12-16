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印尼石油船2度靠港洩毒釀空汙 船長、大副要賠1300萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

印尼籍液化石油船8月停靠新北市台北港時疏於檢查導致有毒氣體氯乙烯外洩，環保人員發現異狀後通知所屬公司改善，該船10月再次停靠時又漏氣，檢警旋即介入偵辦，士檢認定該船印尼籍船長及大副2人涉嫌過失放毒汙染空氣罪，偵結緩起訴處分。

緩起訴指出，印尼籍M姓男子2024年9月14日起擔任印尼籍液化石油船船長，另名M姓男子則自2024年5月起擔任該船大副，2人依法有檢修、維護船隻設備義務。

該船載運有毒化學氣體氯化烯（VCM），屬易燃氣體第一級、加壓氣體、生殖細胞致突變性物質第二級、致癌物質第一級，士毒性及關注化學物質管理法所規範的第二類毒性化學物質，運送時應確保設備完善、避免外洩汙染空氣，船隻停泊卸貨後應以氮氣配合氣體加壓吹管檢查連結蛇管內有無VCM殘留。

該船2024年8月22日下午4時許至隔日晚上8時許在台北港卸載約3000噸VCM，新北市環保局人員以熱像儀偵測，發現該船排煙設備排放大量VCM，又在該船下風處檢測出VCM氣體，證實該船有VCM洩漏汙染空氣情況，立刻通知業主提出說明及改善計畫。

該船2024年10月18日下午3時許至深夜11時許再次載運約3000噸VCM停靠台北港進行卸載，經濟部環境管理署、環境部、新北市環保局、交通部航港局等單位聯合稽查，再次發現船隻排煙設備排出VCM，船隻周邊也測得VCM氣體，再次查出該船有VCM洩漏汙染空氣狀況，依法告發後，檢警介入偵辦。

檢方指出，M姓船長及M姓大副對於犯行坦承不諱，檢察官另調查環境部及新北市環保局檢測資料、船隻合約書、船舶日誌、2人對話紀錄等，認定2人涉嫌觸犯刑法第「過失放逸毒物汙染空氣」罪，考量2人在台無前科紀錄、犯後坦承犯行等，偵結緩起訴處分，期間3年，分別應支付公庫350萬元、950萬元。

刑法第190條之1款第6項規定，廠商或負責人、代理人或其他從業人員，因事業活動而過失排出毒物汙染空氣者，處3年以下徒刑、拘役或科或併科600萬元以下罰金。

經濟部環境管理署、環境部、新北市環保局、交通部航港局等單位聯合稽查，再次發現船隻排煙設備排出VCM，船隻周邊也測得VCM氣體，再次查出該船有VCM洩漏汙染空氣狀況。記者李隆揆／翻攝
經濟部環境管理署、環境部、新北市環保局、交通部航港局等單位聯合稽查，再次發現船隻排煙設備排出VCM，船隻周邊也測得VCM氣體，再次查出該船有VCM洩漏汙染空氣狀況。記者李隆揆／翻攝

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