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高雄短褲妹和男友吵架呆坐橫躺路中 險象環生路人報警
高雄一名年約20餘歲的年輕女子昨晚9時30分許疑和男友爭吵，在低溫冷氣團來襲時，身穿羽絨外套和短褲，直接呆坐在前金區中華三路機車道，隨後竟整個人橫躺在馬路上，由於險象環生，路人報警；警方到場將她勸離，並通知家屬帶回。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名身穿羽絨外套和短褲的年輕女子昨晚9時30分許在低溫冷氣團來襲時，呆坐在前金區中華三路的機車道上，有轎車駛過，駕駛見苗頭不對，乾脆倒車。
短褲妹隨後整個人橫躺在馬路上，一動也不動，引路人側目，因險象環生報警；警方趕抵現場將短褲妹勸離；據了解，短褲妹疑因和男友爭吵才做出此舉，警方見她情緒不穩，通知家人將她帶回家。
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