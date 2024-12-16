快訊

MLB／大谷翔平穩居年薪王 亞洲10人年薪超過千萬美元

登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

表態彈劾失威信…韓執政黨魁韓東勳宣布辭職 喊不後悔彈劾尹錫悅

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢深夜出租車庫大火 9輛車變廢鐵車主傻眼

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園中壢區中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫，昨天深夜10時49分突然起火，大火從停車庫內部突然竄燒，當時停放許多車輛，火勢燃燒一發不可收拾，火勢撲滅後今天清晨清點，大火造成停放9輛轎車、小貨車、機車全毀或半毀成廢鐵，損失不貲 ，車主傻眼，起火原因今天上午火場調查。

桃園市消防局表示，這起中壢中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫火災，昨晚無人在場，鄰居發現報案，消防局119據報出動警消53人名、消防及救護車23輛，趕到緊急灌救撲滅火勢，在晚上11時41分撲滅火勢，歷時近1小時，現場無人員傷亡。

這起停車庫大火，火勢燃燒多輛汽機車付之一炬，清經過清點損失，現場造成小貨車2輛、轎車2輛、機車及電動機車3輛共7輛汽機車燒成廢鐵全毀，另有1輛小貨車副駕駛座及右側車身大火半毀、1輛轎車輛右側車身鈑金、燈殼及後照鏡大火燒熔半毀，起火原因將由消防局火災調查人員火場鑑定調查。

中壢區中山東路一棟鐵皮屋出租停車庫大火，當場燒毀停放9輛汽機車成廢鐵。圖／消防局提供
中壢區中山東路一棟鐵皮屋出租停車庫大火，當場燒毀停放9輛汽機車成廢鐵。圖／消防局提供
中壢區中山東路一棟鐵皮屋出租停車庫大火，當場燒毀停放9輛汽機車成廢鐵。圖／消防局提供
中壢區中山東路一棟鐵皮屋出租停車庫大火，當場燒毀停放9輛汽機車成廢鐵。圖／消防局提供

中壢 桃園

延伸閱讀

中壢鐵皮出租停車庫深夜大火 6輛停放轎車燒毀

車輛開著開著竟發火 國道火燒車成廢鐵

不到5小時！台3線獅潭路段一日2起死亡車禍 轎車自撞電桿1女送醫不治

「衷真家宴」沉浸式互動劇場及辦桌 促進中壢龍岡族群融合

相關新聞

高雄漁民撈到大村鯨下顎骨...上網開價66萬元！還沒賣出就被法辦

高雄茄定的陳姓漁民2022年9月6日在台中外海進行拖網作業時，撈到一副1級保育類物種大村鯨的下顎骨，陳男委託許姓友人在今...

台東小米粽中毒案釀4死 唯一住院者仍昏迷不醒

今年9月台東金峰鄉發生小米粽中毒案，12人送醫、4人死亡，案發將滿3個月，全案仍陷膠著，尚未釐清有機磷托福松來源，唯一一...

中壢深夜出租車庫大火 9輛車變廢鐵車主傻眼

桃園市中壢區中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫，昨天深夜10時49分突然起火，大火從停車庫內部突然竄燒，當時停放許多車輛，...

高雄短褲妹和男友吵架呆坐橫躺路中 險象環生路人報警

高雄一名年約20餘歲的年輕女子昨晚9時30分許疑和男友爭吵，在低溫冷氣團來襲時，身穿羽絨外套和短褲，直接呆坐在前金區中華...

七旬婦人就醫後忘了機車停哪 暖警15分鐘協助尋回

台南市78歲梁姓婦人，昨晚間騎機車到中西區民生路醫院急診就醫，要回程時卻怎麼也找不到機車，心慌之餘求助台南市警二分局海安...

練鐵頭功？高雄男餐酒館前跌倒正面撞鐵桶 嚇壞員工

高市李姓男子昨晨從復興二路一家餐酒館步出時，因喝得醉醺醺，一個踉蹌整個人往前撲，正面撞及店家放在騎樓下的鐵桶後倒地不起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。