聽新聞
0:00 / 0:00
中壢深夜出租車庫大火 9輛車變廢鐵車主傻眼
桃園市中壢區中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫，昨天深夜10時49分突然起火，大火從停車庫內部突然竄燒，當時停放許多車輛，火勢燃燒一發不可收拾，火勢撲滅後今天清晨清點，大火造成停放9輛轎車、小貨車、機車全毀或半毀成廢鐵，損失不貲 ，車主傻眼，起火原因今天上午火場調查。
桃園市消防局表示，這起中壢中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫火災，昨晚無人在場，鄰居發現報案，消防局119據報出動警消53人名、消防及救護車23輛，趕到緊急灌救撲滅火勢，在晚上11時41分撲滅火勢，歷時近1小時，現場無人員傷亡。
這起停車庫大火，火勢燃燒多輛汽機車付之一炬，清經過清點損失，現場造成小貨車2輛、轎車2輛、機車及電動機車3輛共7輛汽機車燒成廢鐵全毀，另有1輛小貨車副駕駛座及右側車身大火半毀、1輛轎車輛右側車身鈑金、燈殼及後照鏡大火燒熔半毀，起火原因將由消防局火災調查人員火場鑑定調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言