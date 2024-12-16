中壢深夜出租車庫大火 9輛車變廢鐵車主傻眼

桃園市中壢區中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫，昨天深夜10時49分突然起火，大火從停車庫內部突然竄燒，當時停放許多車輛，火勢燃燒一發不可收拾，火勢撲滅後今天清晨清點，大火造成停放9輛轎車、小貨車、機車全毀或半毀成廢鐵，損失不貲 ，車主傻眼，起火原因今天上午火場調查。

桃園市消防局表示，這起中壢中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫火災，昨晚無人在場，鄰居發現報案，消防局119據報出動警消53人名、消防及救護車23輛，趕到緊急灌救撲滅火勢，在晚上11時41分撲滅火勢，歷時近1小時，現場無人員傷亡。