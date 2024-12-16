快訊

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

超逼真新詐騙！假IG官方來信要求改密碼 3處可識別破綻

地面師土地詐騙猖獗 全台地籍異動即時通申請爆量

聯合報／ 記者葉德正鄭惠仁趙容萱陳俊智徐白櫻／連線即時報導

地面師土地詐騙猖獗全台恐慌，根據統計，新北市今年申請「地籍產權異動即時通服務」達3萬4434件，超越過去14年申請量總和，其他五都申請案也翻倍，市府地政局研判與最近多起土地、房產詐騙有關。

新北市2009年率先施行「地籍產權異動即時通服務」，申請者遇有買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉及書狀補給登記案件等12種情形，土地所在地政事務所系統會在收件或異動完成時，以手機簡訊或電郵通知，也能加入可信任親屬。

內政部2016年跟進推向全國。早期大家對這項服務興趣不高，直到近年不動產詐騙層出不窮，終於有了危機感，反映在申請熱度上。

新北市地政局長汪禮國說，這些被害人大多是孩子不在身邊的獨居長者，他們可能想投資等目的，但擔心孩子不同意等，就是因為這些難言之隱，讓他們成為詐團鎖定目標。

他說，汪禮國說，目前除推動地籍異動即時通，也推動二類謄本住址隱匿申辦，除申請人可取得簡訊、郵件通知，也能設定信任的親屬加入，希望透過公部門主動作為能及時阻詐。

但這項服務是以「人」為標的，有長者擔心申請後，名下所有房產只要有任何異動，聯絡人也都會收到，擔心名下房產全數曝光，是他們要持續克服的難關。

台中市地政局2016年推動地籍異動即時通，今年至11月底止申請暴增至1萬6463件，也超越過去8年總和的1萬6036件。

桃園今年攜手機關學校、社區及房仲業協助推廣，申請達3萬1260件，預計年底破3.3萬件。

桃園市議員黃敬平曾質詢台版地面師話題，他說各地政事務所審視標準不一，曾有案件因詐騙疑慮被平鎮地政事務所擋下，同文件內容拿到桃園地政事務所卻能受理，各地所做法有必要統一。

不只北部、中部申請意願提高，南部風氣也上升。房地產詐騙、盜賣土地新聞頻傳，台南市地政機關常接獲民眾詢問，有自稱地政事務所主管來電，以申請登記案件或謄本資料等理由，要求驗證個資，事後覺得不合常理才發現有詐。

台南市防詐騙「地籍異動即時通」2022年申請2940件，去年4508件，今年前十個月申請約1萬1000件，也是顯著成長。

高雄市受理件數從2017年378件逐年增加，2022年5060件、去年上升為6579件，今年一至十一月暴增至2萬3911件。

新北市地政局地籍產權異動即時通服務，可及時阻詐。記者葉德正／攝影
新北市地政局地籍產權異動即時通服務，可及時阻詐。記者葉德正／攝影

桃園 詐騙

延伸閱讀

戶籍供人寄居 牽動重購退稅

陝男回鄉種地 承租期被裝光伏樁 村支書稱「一地二嫁」

土地龍神旁對聯起名 美濃小蘿蔔變「白玉」註冊商標

台南學甲區工廠地埋爐碴 裸露處將封蓋降低周邊影響

相關新聞

淡水民宅疑爭吵潑汽油縱火 鄰居曝聽到傢俱倒地、哀號聲…3人送醫搶救

新北市淡水區某公寓4樓今天下午發生火警，疑3人在房中爭吵有人憤而潑汽油縱火。警消獲報灌救，火勢迅速撲滅但仍造成3人燒燙、...

年底打考績拿甲或吃鴨 一封派出所長給基層的信引熱議

年底打考績，一封派出所長寫給基層的信引發網友蓋樓熱議；該名所長指，打考績都有主觀認定，勉勵拿不到考績的同仁，不代表工作表...

中壢鐵皮出租停車庫深夜大火 6輛停放轎車燒毀

桃園市中壢區中山東路二段一棟鐵皮屋出租停車庫，昨天深夜10時49分突然起火，大火從停車庫內部突然竄燒，當時停放許多車輛，...

勤務中不明原因墜樓 土城女保全倒停車場不治…警鑑識釐清中

新北市土城區學士路某社區，今天稍早傳出1名林姓女保全在上班時間，不明原因自16樓墜樓，送醫後不治。轄區土城警分局獲報後，...

影／台南大叔整理魚塭 身陷泥沼動彈不得…消防協助脫困

台南市56歲穆姓男子今天傍晚到關廟區幫友人整理魚塭，因養殖魚塭的魚已收成，魚塭的水都已放乾，穆男不小心踩到爛泥巴後越陷越...

嘉縣台三線近期同一地點發生重機車禍 一死一傷命運大不同

嘉義縣番路鄉台三線今天下午發生重機疑自摔撞電桿事故，18歲詹姓騎士因受創嚴重送醫不治，詳細肇事原因警方調查中。而這處彎道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。