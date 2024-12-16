地面師土地詐騙猖獗 全台地籍異動即時通申請爆量

地面師土地詐騙猖獗全台恐慌，根據統計，新北市今年申請「地籍產權異動即時通服務」達3萬4434件，超越過去14年申請量總和，其他五都申請案也翻倍，市府地政局研判與最近多起土地、房產詐騙有關。

新北市2009年率先施行「地籍產權異動即時通服務」，申請者遇有買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉及書狀補給登記案件等12種情形，土地所在地政事務所系統會在收件或異動完成時，以手機簡訊或電郵通知，也能加入可信任親屬。

內政部2016年跟進推向全國。早期大家對這項服務興趣不高，直到近年不動產詐騙層出不窮，終於有了危機感，反映在申請熱度上。

新北市地政局長汪禮國說，這些被害人大多是孩子不在身邊的獨居長者，他們可能想投資等目的，但擔心孩子不同意等，就是因為這些難言之隱，讓他們成為詐團鎖定目標。

他說，汪禮國說，目前除推動地籍異動即時通，也推動二類謄本住址隱匿申辦，除申請人可取得簡訊、郵件通知，也能設定信任的親屬加入，希望透過公部門主動作為能及時阻詐。

但這項服務是以「人」為標的，有長者擔心申請後，名下所有房產只要有任何異動，聯絡人也都會收到，擔心名下房產全數曝光，是他們要持續克服的難關。

台中市地政局2016年推動地籍異動即時通，今年至11月底止申請暴增至1萬6463件，也超越過去8年總和的1萬6036件。

桃園今年攜手機關學校、社區及房仲業協助推廣，申請達3萬1260件，預計年底破3.3萬件。

桃園市議員黃敬平曾質詢台版地面師話題，他說各地政事務所審視標準不一，曾有案件因詐騙疑慮被平鎮地政事務所擋下，同文件內容拿到桃園地政事務所卻能受理，各地所做法有必要統一。

不只北部、中部申請意願提高，南部風氣也上升。房地產詐騙、盜賣土地新聞頻傳，台南市地政機關常接獲民眾詢問，有自稱地政事務所主管來電，以申請登記案件或謄本資料等理由，要求驗證個資，事後覺得不合常理才發現有詐。

台南市防詐騙「地籍異動即時通」2022年申請2940件，去年4508件，今年前十個月申請約1萬1000件，也是顯著成長。