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推女友當荷官 德撲賭場社子插旗不滿百日被搗破
黃姓男子與劉姓女友日前在台北市社子地區租下民宅地下室經營德州撲克地下賭場，警方獲報展開調查，近日集結警力破門搜索，當場查獲黃男等5名員工、賭客13人，查扣籌碼154萬餘元、賭資及現金約5萬元，依法送辦。
警方調查，26歲黃男約於今年10月間租下士林區社中街巷弄內一處民宅地下室，由22歲劉姓女友擔任荷官，另請王姓男子等3人擔任把風人員等員工，提供德州撲克賭具經營地下職業賭場，雖設立層層門禁、在室內布置隔音泡棉，警方仍發覺異狀，展開調查。
轄區士林分局警方12月13日集結警力，請刑警大隊特勤中隊員警協助破門，一舉衝入賭場，當場查獲黃男、劉女等5人及13名賭客，查扣籌碼3萬餘元、預備籌碼151萬餘元、現金3萬3500元、賭資1萬6300元等證物。
警方表示，全案詢後依賭博罪嫌將黃男等5人移送士林地檢署偵辦、依社會秩序維護法裁罰13名賭客；警方將持續淨化轄內治安，呼籲有心人切勿以身試法。
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