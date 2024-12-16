七旬婦人就醫後忘了機車停哪 暖警15分鐘協助尋回
台南市78歲梁姓婦人，昨晚間騎機車到中西區民生路醫院急診就醫，要回程時卻怎麼也找不到機車，心慌之餘求助台南市警二分局海安派出所，2名警員陪她沿途尋找，15分鐘後民權路上找到婦人的機車，她頻頻向警方道謝。
警員宋冠勳、盧卜誠，昨晚間8點執行巡邏勤務時，一名老婦人急急忙忙走進派出所報案，表示她機車不見了，請求警方協助。據了解。78歲的梁姓婦人，從北區住家騎機車到中西區民生路醫院急診就醫後，要回家時突然找不到機車，神色慌張地跑到派出所說：「警察大人，我的機車不見了，整條路我都找不到自己的機車！」。
梁婦神情慌張，警員安撫她不要緊張，協助查詢確認機車沒有被拖吊，並立即過濾路口監視器影像，請她慢慢地回想，再陪同她徒步依著所敘述的路線，沿路尋找機車，不到15分鐘迅速在民權路上找到梁婦的機車。
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