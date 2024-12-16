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嘉市凌晨小吃部KTV大火 消防20車49人搶救

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天凌晨嘉義市四維路一處民宅傳火警，嘉義市消防局據報派遣20車49人趕往現場為家小吃部KTV火勢已全面燃燒，火焰衝天照亮夜空情勢緊張，消防人員立即布水線搶救，火勢在2小時後撲滅，1樓鐵皮建築已燒成廢墟，沒有傳出人員傷亡，火警發生原因調查中。

嘉義市消防局表示，今天凌晨3點25分接獲報案，市區四維路一處民宅傳火警，即派遣德安、第一、後湖、湖內、第二分隊等分隊趕往，現場火勢已全面燃燒，後續增援人車共20車49人馳援搶救，幸好當時人員已撤離，火勢於4點33分控制，5點26分撲滅，沒有人員傷亡。

現場同一門牌有2間店面（1300時尚酒店、9街音樂會館），燒毀面積共約600平方公尺，火警發生原因調查中。

嘉義市凌晨小吃部KTV傳火警，市消防局人車趕往灌救，火勢在2小時後撲滅。記者李宗祐／翻攝
嘉義市凌晨小吃部KTV傳火警，市消防局人車趕往灌救，火勢在2小時後撲滅。記者李宗祐／翻攝

嘉義 音樂會

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