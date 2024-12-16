年底打考績拿甲或吃鴨 一封派出所長給基層的信引熱議

年底打考績，一封派出所長寫給基層的信引發網友蓋樓熱議；該名所長指，打考績都有主觀認定，勉勵拿不到考績的同仁，不代表工作表現差，可能只是和主管八字不合，在他心中，只要幫助人、不計回報就是優秀警察，一席話獲超過2700人按讚。

這名所長在臉書社團靠北Police投稿千字文，給基層同仁也給自己，文中開端指年終將至，每次到了此時，總感覺空氣中瀰漫著些許微緊繃的氣氛，自己在基層時，會在乎考績，總會想知道自己在工作上的表現，是否能獲得直屬長官的認可，都押在長官評核的那個欄位。

這名所長提及，自己當了主管後，要為別人打考績，才發現過去的自己大錯特錯，因為長官評核是百分之百主觀的東西，即便主管聲稱自己客觀、公平，也永遠擺脫不了他個人主觀的影響。

所長安慰基層同仁，沒拿到考績不代表工作表現差勁，被主管否定更不該就此斷定自己的人生，有時候單純只是跟主管八字不合、又或者是彼此價值觀不同，也或許是其他同仁表現更好。

這名所長認為，警察最難能可貴的表現，往往無法呈現在那一張又一張的統計數據上，只要願意為了眼前需要幫助的人，不計回報地伸出援手，在他心中就是最優秀、克盡職守的警察。

他並勉勵不一定能拿到考績的同仁，勿妄自菲薄，工作評等無法評斷自己的人生， 希望同仁能永不放棄為需要的人伸出援手，一直保持良善與快樂。

此篇貼文引發基層員警熱議紛紛留言回應，有網友指不在乎烤雞還烤鴨，只在乎是某些主管還適不適任，因惡劣主管會打壞上班環境及氣氛的人，急速磨耗警察的熱情，希望由上往下打考績的制度，也要有由下往上評價主管適不適任的權利！

有網友認為，長期值深夜勤的、第一線處理民眾報案的、派出所、偵查隊及交通分隊等，除非有勤務重大缺失、拒絕受理報案等，應一律拿甲，其餘人員單位最多50%，但現實是「非國王人馬的輪番拿到鴨子多」。