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淡水民宅疑爭吵潑汽油縱火 鄰居曝聽到傢俱倒地、哀號聲…3人送醫搶救
新北市淡水區某公寓4樓今天下午發生火警，疑3人在房中爭吵有人憤而潑汽油縱火。警消獲報灌救，火勢迅速撲滅但仍造成3人燒燙、嗆傷送醫，其中1人命危。全案由警方偵辦中。
新北市警消今天下午2時47分接獲通報，指淡水區北新路182巷某5樓公寓的4樓冒出黑煙，消防人員到場前，火勢已由民眾自行撲滅。經了解，現場疑似有糾紛致有人潑灑汽油縱火，3人有燒燙、嗆傷送醫急救。
淡水警分局以訊息說明，由於全案疑似縱火案，於是派員到場查訪。據鄰居透露在案發前曾聽到4樓有爭吵、傢俱倒地聲，隨後便聽到巨大哀號聲。目前已將傷者送醫治療，並派員到戒護。
警方表示，3人遭嗆傷及燒燙傷送醫，其中，林姓男子（37歲）、曾姓男子（42歲）手部燒燙傷；蔡姓男子（63歲）因全身有大面積燒燙傷，命危搶救中。
淡水警分局指出，後續將待傷者穩定後進行詢問，以釐清案發原因，若確定涉嫌縱火，將依公共危險罪嫌移送法辦。
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