影／台南大叔整理魚塭 身陷泥沼動彈不得…消防協助脫困

台南市56歲穆姓男子今天傍晚到關廟區幫友人整理魚塭，因養殖魚塭的魚已收成，魚塭的水都已放乾，穆男不小心踩到爛泥巴後越陷越深，下半身都陷入泥沼無法動彈。友人報119求救後，關廟消防分隊和義消共7人，先後用木棧板鋪在穆姓男身旁，再拿鐵鏟挖走他身邊爛泥，花了近30分鐘協助他脫困。

「有人受困爛泥堆，快派人來救人！」台南市消防局救災救護指揮中心今天傍晚6點34分接獲民眾報案，位於關廟區關新一街內有人受困，中心派出關廟消防分隊前往搶救，義消聞訊也加入搶救。

原來是穆姓男子（56歲）到關廟區幫友人整理魚塭，因養殖魚塭的魚已收成，魚塭的水都已放乾，穆男協助整理魚塭在清洗工具，不小心踩到爛泥巴後越陷越深，爛泥巴快到他胸口，下半身都無法動彈，但兩手還能揮舞求助。

塭主友人發現報119求救後，關廟消防分隊和義消7人，輪流用木棧板鋪在穆姓男身旁，再拿鐵鏟挖走他身邊爛泥，花了近30分鐘協助他脫困。穆男意識清楚，婉拒坐救護車送醫，表示要清洗後再決定要不要就醫。