勤務中不明原因墜樓 土城女保全倒停車場不治…警鑑識釐清中
新北市土城區學士路某社區，今天稍早傳出1名林姓女保全在上班時間，不明原因自16樓墜樓，送醫後不治。轄區土城警分局獲報後，已指派鑑識人員到場採證，釐清林女墜樓原因。
據了解，警方是在下午16時30分許接獲民眾報案，指稱該社區巷內發生墜樓意外，員警到場發現，44歲死者林女為該社區保全，於上班時間因不明原因，疑似從16樓墜樓，當場失去呼吸心跳，經送醫急救仍無效宣告不治。
警方初步了解，林女自今天早上開始上班，下午她獨自搭乘電梯至社區16樓，未久就發生墜樓意外，倒臥在1樓巷內機車停車場中。
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