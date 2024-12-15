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練鐵頭功？高雄男餐酒館前跌倒正面撞鐵桶 嚇壞員工

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓男子昨晨從復興二路一家餐酒館步出時，因喝得醉醺醺，一個踉蹌整個人往前撲，正面撞及店家放在騎樓下的鐵桶後倒地不起，嚇壞員工和剛走出店外的酒客，救護車趕抵，幸李男僅頭部受傷、意識清楚，送醫無礙。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名男子昨凌晨1時10分許從新興區復興二路某餐酒館走出，步伐不穩，當場整個人往前撲，正面重擊店家放在騎樓的鐵桶後倒地。

餐酒館員工聞聲步出查看，當時走在前方的酒客也回頭，兩人趨前關切男子狀況，並打119求助PO影片的網友，一度以為是近來溫度驟降，造成男子身體不適倒地。

救護車趕抵，發現22歲李姓男子額頭受傷，意識清醒，檢視包紮傷口後，送醫治療幸無大礙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市李姓男子昨晨從復興二路某餐酒館步出時，步伐不穩，整個人正面撞及騎樓下的鐵桶後倒地不起，所幸僅額頭受傷，送醫無礙。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 騎樓

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