練鐵頭功？高雄男餐酒館前跌倒正面撞鐵桶 嚇壞員工
高市李姓男子昨晨從復興二路一家餐酒館步出時，因喝得醉醺醺，一個踉蹌整個人往前撲，正面撞及店家放在騎樓下的鐵桶後倒地不起，嚇壞員工和剛走出店外的酒客，救護車趕抵，幸李男僅頭部受傷、意識清楚，送醫無礙。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名男子昨凌晨1時10分許從新興區復興二路某餐酒館走出，步伐不穩，當場整個人往前撲，正面重擊店家放在騎樓的鐵桶後倒地。
餐酒館員工聞聲步出查看，當時走在前方的酒客也回頭，兩人趨前關切男子狀況，並打119求助PO影片的網友，一度以為是近來溫度驟降，造成男子身體不適倒地。
救護車趕抵，發現22歲李姓男子額頭受傷，意識清醒，檢視包紮傷口後，送醫治療幸無大礙。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言