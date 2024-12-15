嘉縣台三線近期同一地點發生重機車禍 一死一傷命運大不同

嘉義縣番路鄉台三線今天下午發生重機疑自摔撞電桿事故，18歲詹姓騎士因受創嚴重送醫不治，詳細肇事原因警方調查中。而這處彎道在今年10月間也曾發生重機騎士自摔意外，當時騎士送醫後沒有大礙，2件事故同一地點，只是2人命運大不同。

警方表示，今天下午1點時14分，詹姓男子騎乘普重機沿台3線北往南方向行駛，行經番路鄉台3線南向313.5公里時，疑因不熟路況轉彎失控撞上路邊電線桿。詹男身體受創嚴重，送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，於下午3點多宣告不治。

警方調查，事故路段路面平坦，視線良好，初步分析肇事原因為轉彎失控。警方與道路工程單位擬於轉彎前增設慢行「警49」及安全方向導引「輔2」標誌、增設防撞水泥護欄防範車輛衝出邊坡及路中央增設回復式防撞桿，促使車輛駕駛人減速慢行。並加強宣導、執法取締。

今年10月13日中午也在同一地點發生自摔意外，20歲林姓男子騎乘普通重機，沿台3線由北往南上山方向行駛，也是在這處彎道失控打滑，瞬間機車噴飛掉落駁坎，騎士摔在平面道路，經送醫後沒有大礙。