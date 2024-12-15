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假借貸新詐騙！LINE視訊分享網銀畫面 女上班族遭盜轉30萬
假借貸詐騙出現新手法，詐騙集團上網張貼借貸廣告，以驗證資金等指示以網路銀行轉帳，要求開啟LINE視訊通話及分享螢幕畫面，借此獲知被害人網銀帳號及密碼盜轉存款，一名上班族女子被騙30萬元。
警方調查，這名女子本月初瀏覽臉書銀行信貸廣告，提供手機號碼加LINE，對方以LINE致電稱須先匯款才能驗證資金，要求開啟LINE視訊通話及分享螢幕畫面，並在通話中操作網銀匯款；事後該女發現存款遭盜轉，加上匯款共損失30萬元，驚覺受騙報案。
刑事局分析，詐團上網張貼借貸廣告吸引被害人加LINE，要求開啟LINE視訊通話並分享螢幕畫面，以核貸、驗證資金等名義引導操作網銀轉帳，透過螢幕即時觀看被害人登打的帳密，事後登入被害人網銀盜轉。
刑事局表示，如有資金需求，應循正當管道向合法金融機構申請貸款，勿信網路不明廣告，若被要求以LINE視訊通話並開啟分享螢幕畫面，為近期詐騙慣用手法，應慎防重要個人資料外洩。
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