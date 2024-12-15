不再縱容！阿里山林鐵將對違規闖入鐵軌者 依公共危險罪法辦

阿里山林鐵昨天上午發生意外，林鐵小火車從嘉義開往山上時，遇到多名旅客擅自闖入鐵軌，小火車雖鳴笛示警，仍有拍照女旅客遭撞骨折。消息傳出，民眾一片撻伐，要林鐵硬起來，支持重罰、送辦；林鐵文資處對該旅行社究責、違規遊客重罰外，將請警方依公共危險罪嫌函送法辦。

知名的阿里山林鐵常有遊客闖入拍照，形成隱藏風險，林鐵今年7月復駛以來已勸離30團遊客，昨天有名55歲劉姓婦人在樟腦寮車站旁闖入軌道拍照，遭小火車撞傷，左腳骨折送醫，列車誤點1小時，當時車上有62名乘客，警方將函送鐵道局裁罰1萬至5萬元，這也是林鐵復駛後首件遊客闖入軌道受傷事故。

隨著現場事故畫面曝光，引來民眾撻伐，影片中火車早已鳴笛示警，遊客仍闖入鐵軌拍照，結果受傷遊客沒有獲得網友同情，反而一面倒地上臉書支持林鐵文資處重懲違規者。

林鐵處表示，劉婦是參加「夢想國際旅行社」活動，該旅行社先前曾帶團違法行走林鐵軌道，經勸導不聽，此次又放任團員於軌道區域四散拍照，置團員安危於不顧，已請林業保育署嘉義分屬禁止該旅行社申請進入眠月線必經地阿里山一葉蘭保留區權利1年，並函請觀光署查處行政責任。

許多民眾上林鐵文資處臉書表達對於遊客闖軌道的不滿並支持重罰，「嚴重可以算是公共危險罪，尤其是阿里山火車行駛在深山內，可不是開玩笑的，發生意外光救援就不易」、「支持查處責任！荒唐的旅行社」、「支持重罰，非常危險，明知不可行還偏要做違法的事」、「我每次搭森鐵都遇到有人靠鐵軌很近，真的白目」。

林鐵文資處副處長周恆凱表示，會請警方依公共危險罪嫌函送法辦。依據鐵路法第57條，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。鐵軌原本就是禁止行走。目前火車沒有損害，其他衍生費用仍待調查。