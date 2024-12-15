疑為超車逆向衝撞對向德國車 新店日系車頭全毀前輪慘變形

新北市新店區今天上午發生對撞車禍。19歲林男開車沿能仁街往中興路方向行駛時，疑為了超車逆向跨越雙黃線駛入對向車道，撞上對向51歲許男駕駛的轎車。林男車頭全毀未受傷，許男則胸口挫傷，所幸送醫後無大礙。車禍肇責歸屬仍待警方調查。

據了解，新店分局今天上午11時許接獲報案，新店區能仁街高架道路發生車禍。警方獲報到場經調查19歲林男駕駛黑色轎車，沿能仁街往中興路方向行駛時，為超車竟逆向跨越雙黃線駛入對向車道。