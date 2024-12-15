疑為超車逆向衝撞對向德國車 新店日系車頭全毀前輪慘變形
新北市新店區今天上午發生對撞車禍。19歲林男開車沿能仁街往中興路方向行駛時，疑為了超車逆向跨越雙黃線駛入對向車道，撞上對向51歲許男駕駛的轎車。林男車頭全毀未受傷，許男則胸口挫傷，所幸送醫後無大礙。車禍肇責歸屬仍待警方調查。
據了解，新店分局今天上午11時許接獲報案，新店區能仁街高架道路發生車禍。警方獲報到場經調查19歲林男駕駛黑色轎車，沿能仁街往中興路方向行駛時，為超車竟逆向跨越雙黃線駛入對向車道。
此時對向1輛由51歲許男駕駛的轎車正好行經，2車當場發生碰撞。林男車輛車頭全毀幸運未受傷，許男車輛則是左側車身凹陷，許男胸口挫傷送醫後已無大礙。警方現場進行測繪後初判林男逆向肇禍，雙方酒測值為0，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言