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影／切西瓜轉彎…台中北區行人庇護島 2個月發生16件自撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區進化北路（崇德至中清）的4處路口，市府從今年10月間陸續建置行人庇護島，不過迄今才設2個月已發生16起轉彎自撞行人庇護島的交通事故，今天清晨又發生2起，二分局已在4處路口裝設爆閃燈，希望在市府提出改善方案前，降低自撞事故，也提醒用路人，避免「切西瓜式轉彎」。

台中市交通大隊表示，所謂的「切西瓜式轉彎」是指汽機車駕駛，未依循轉彎導引線的標示行駛，未達路口中心處，佔用到對向車道就搶快先行轉彎，行為已經觸法，可依法開罰600元以上1800元以下罰鍰。

北區進化北路、永興街、大德街兩處路口，在今天清晨4時許、7時許，分別傳出一輛轎車、一輛計程車撞上路口的行人庇護島的自撞車禍。第二警分局計入該兩起車禍後，北區行人庇護島設置後，迄今已傳出16起該類的自撞事故。

第二警分局出，自撞行人庇護島的16起車禍，都是左轉車輛進入進化北路造成，包括永興街4件、學士路4件、大德街5件、梅川路3件，其中日間、夜間發生各半，對於事故頻傳，後續交通工程設計，需經由專業單位進行評估與調整。

二分局針對近期因行人庇護島造成車禍頻傳的情況，已在進化北路有行人庇護島的4處路口，加裝了7組爆閃燈，另用霧面的膠帶，降低亮度，避免出現眩光，閃燈用以夜間吸引支線上駕駛人注意，以降低事故的機率，呼籲駕駛行經路口時應減速並多留意交通標誌、標線，避免「切西瓜式」的轉彎，以免誤判路況，確保自身與行人安全。

台中市北區進化北路設置行人庇護島設施，今天清晨發生2起車輛自撞庇護島事故，今年以來已16起。圖／第二警分局提供
台中市北區進化北路設置行人庇護島設施，今天清晨發生2起車輛自撞庇護島事故，今年以來已16起。圖／第二警分局提供
台中市北區進化北路設置行人庇護島設施，今天清晨發生2起車輛自撞庇護島事故，今年以來已16起。圖／第二警分局提供
台中市北區進化北路設置行人庇護島設施，今天清晨發生2起車輛自撞庇護島事故，今年以來已16起。圖／第二警分局提供

交通事故 自撞 行人

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