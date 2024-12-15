新加坡家庭自駕遊台 苗栗採果後自撞電桿妻殞命

新加坡籍男子攜妻女一家3口來台自駕旅遊，昨天到苗栗採草莓後，行經獅潭鄉台3線114公里處疑精神不濟失神自撞電桿，造成36歲中國籍妻子身亡。事故路段監視器影像今天曝光。

苗栗縣警察局大湖分局表示，由路姓男子（36歲、新加坡籍）駕駛的租賃白色小客車昨天下午2時30分許，沿獅潭鄉台3線南往北方向直行，行經114公里新店村路段，偏離車道直接撞上路旁電線桿，車內一家3口第一時間受困，路男與後座3歲女兒經附近路人協助脫困；陳姓妻子（中國籍、36歲）則由獲報趕抵現場的消防隊員救出，但現場已無呼吸心跳，經送醫宣告不治。

根據警方今天公布的監視器畫面，事故車輛在進入彎道前，並未順著路線稍向右轉，而是直直闖入對向車道撞上路旁電桿及山壁，水泥電桿應聲倒塌，連帶電線也將前方另1支電桿扯斷。

警方指出，路男與妻女一家3口自新加坡來台租車自駕旅遊8天，昨天到苗栗大湖採草莓，採果結束後準備開車到南庄住宿，途中疑因精神不濟肇事。

路男經檢測未有飲酒情形，事發後曾透露「有點想睡覺、一時失神」，詳細事故原因仍待由檢警相驗進一步調查釐清。