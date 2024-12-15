快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

有利腸道又能控制血糖 專家教你從簡單碳水化合物改吃這種

聽新聞
0:00 / 0:00

影像曝光！屏東20歲男稱開車疲勞 竟撞上停在路旁6輛車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市區接連兩天凌晨均發生停在路邊車輛遭撞毀，15日今凌晨1點23分，20歲洪男開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。

現場附近監視器畫面錄下車禍經過，洪男開車突然行向往右偏，撞上停放路旁的一輛車後，遭碰撞的車輛向前推撞5輛停放車輛，洪男汽車打橫停在路旁，全案共釀7輛汽車受損，幸無人受傷。發生車禍後，洪男下車查看。

警方調查，經酒測值洪男酒測值為零。洪男沿著屏東市田寮巷西往東方向直行，因疲勞駕駛導致行向偏右，撞上路旁停放6輛汽車。

警方提醒，開車時務必評估自身狀況，切勿疲勞駕駛及注意車前狀況，以免發生意外。

無獨有偶，昨天14日凌晨，屏東市瑞光一路與田中巷路口也發生車輛撞擊停路旁4輛汽車，肇事車輛駕駛將車停在路旁逕自離去涉肇逃。接連兩天發生車禍地點相距不遠，騎車約三分鐘路程。

屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供
屏東縣20歲洪男今天凌晨1點多開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。圖／警方提供

屏東 車禍 酒測

延伸閱讀

屏東連兩天凌晨車禍 多輛路邊汽車遭毀現場一片狼藉

屏東牡丹社事件館開幕 原民觀點敘述歷史

屏東大成國小轉型藝術實小 邀7名國內外藝術家共同創作

軟網／年終團體總決賽屏東縣登場 展現爭辦國際賽決心

相關新聞

1家3口開車到大湖採草莓 父精神不濟猛撞…母死5歲女兒傷

36歲新加坡路姓男子昨天駕駛租賃轎車，載妻女在台3線苗栗縣獅潭鄉路段，疑精神不濟，車子撞到對向電桿，1家3口受傷，後座妻...

影像曝光！屏東20歲男稱開車疲勞 竟撞上停在路旁6輛車

屏東市區接連兩天凌晨均發生停在路邊車輛遭撞毀，15日今凌晨1點23分，20歲洪男開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞...

交通違規被攔查 彰化轎車竟倒退撞二警後加速逃逸

彰化縣員林警分局林厝派出所員警昨天傍晚巡邏時，發現一輛自小客車轉彎未打方向燈，上前攔查時，小客車駕駛竟加速逃離，開車跑給...

Mini cooper國10撞客運翻車 27歲男駕駛醉醺醺釀禍

高雄國道10號東向31.8公里旗山路段，今天上午10時15分許發生車禍，27歲林男駕駛一輛Ｍini cooper轎車，失...

台中德芙蘭攀岩從6公尺高墜落 男頭部受創手腳骨折變形

一群人昨天到台中市和平區德芙蘭步道攀岩，其中一名男子攀岩時不慎從6公尺高墜落，他頭部受創，手腳骨折，手部變形，消防隊員和...

高雄保時捷、計程車闖輕軌 撞列車、卡草皮下場曝

高雄輕軌又有狀況！趙姓計程車司機昨晚6時29分許右轉大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮；無獨有偶，半小時後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。