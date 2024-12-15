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影像曝光！屏東20歲男稱開車疲勞 竟撞上停在路旁6輛車
屏東市區接連兩天凌晨均發生停在路邊車輛遭撞毀，15日今凌晨1點23分，20歲洪男開車行經中正國中附近時，稱開車疲勞，竟撞上停在路旁6輛汽車，現場一片狼籍，警方調查，洪男酒測值為零。
現場附近監視器畫面錄下車禍經過，洪男開車突然行向往右偏，撞上停放路旁的一輛車後，遭碰撞的車輛向前推撞5輛停放車輛，洪男汽車打橫停在路旁，全案共釀7輛汽車受損，幸無人受傷。發生車禍後，洪男下車查看。
警方調查，經酒測值洪男酒測值為零。洪男沿著屏東市田寮巷西往東方向直行，因疲勞駕駛導致行向偏右，撞上路旁停放6輛汽車。
警方提醒，開車時務必評估自身狀況，切勿疲勞駕駛及注意車前狀況，以免發生意外。
無獨有偶，昨天14日凌晨，屏東市瑞光一路與田中巷路口也發生車輛撞擊停路旁4輛汽車，肇事車輛駕駛將車停在路旁逕自離去涉肇逃。接連兩天發生車禍地點相距不遠，騎車約三分鐘路程。
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