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交通違規被攔查 彰化轎車竟倒退撞二警後加速逃逸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林警分局林厝派出所員警昨天傍晚巡邏時，發現一輛自小客車轉彎未打方向燈，上前攔查時，小客車駕駛竟加速逃離，開車跑給員警追，甚至還倒退魯倒車衝撞員警，將二輛警用機車撞倒在地後逸，警方已調閱路口監視器，鎖定特定對象查緝中。

林厝所二名員警是14日傍晚約5點巡邏行經員林市大繞路與員集路口，發現一部小客車轉彎未打方向燈，員警即鳴笛上前稽查，沒想到駕駛竟猛踩油門拒檢欲逃逸，二名員警一路騎機車追，約追了一公里後，嫌犯開至一處死巷內，竟再向後倒車衝撞二輛警用機車，致二名員警倒地，幸無受傷。

小客車駕駛即朝員集路方向逃逸，請求支援警力攔截圍捕，後續警方已調閱路口監視器及車行軌跡，已鎖定特定對象查緝當中。

員林警方昨傍晚攔查一交通違規小客車，駕駛竟加速逃逸，甚至衝撞員警後逃逸，警方已鎖定特定對象查緝中。圖／記者林宛諭翻攝
員林警方昨傍晚攔查一交通違規小客車，駕駛竟加速逃逸，甚至衝撞員警後逃逸，警方已鎖定特定對象查緝中。圖／記者林宛諭翻攝
員林警方昨傍晚攔查一交通違規小客車，駕駛竟加速逃逸，甚至衝撞員警後逃逸，警方已鎖定特定對象查緝中。圖／記者林宛諭翻攝
員林警方昨傍晚攔查一交通違規小客車，駕駛竟加速逃逸，甚至衝撞員警後逃逸，警方已鎖定特定對象查緝中。圖／記者林宛諭翻攝

員林 監視器 警用機車

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