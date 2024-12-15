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1家3口開車到大湖採草莓 父精神不濟猛撞…母死5歲女兒傷
36歲新加坡路姓男子昨天駕駛租賃轎車，載妻女在台3線苗栗縣獅潭鄉路段，疑精神不濟，車子撞到對向電桿，1家3口受傷，後座妻子陳姓女子繫安全帶， 脖子有傷送醫回天乏術，案由檢警進一步調查釐清中。
台3線114公里獅潭鄉新店村北上路段，昨天下午2點多發生轎車自撞路旁電桿車禍，警方調閱監視器，發現路男開車在事故路段在彎道，卻仍直直走，撞及對邊路旁電線桿，衝撞力相當猛烈，車尾彈高約30度，電線桿瞬間斷裂，傾倒在路中間。
陳女（36歲）受困在後座，警消人員救出後，現場失去呼吸心跳，送醫仍傷重不治，警方初步調查，陳女繫安全帶，口鼻出血，脖子有傷痕，安全帶繫法不對，或是因撞擊力太大，造成頸椎或是動脈斷裂等原因致死，還要報請檢察官相驗釐清。
路男5歲的女兒在後座，沒有兒童安全座椅，撞飛後與路男都是手腳挫傷，路男載妻女昨天到大湖鄉採草莓，隨後開車要到南庄鄉住宿，途中疑因精神不濟發生車禍，案由檢警進一步處理中。
苗栗縣警局大湖分局呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產。
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