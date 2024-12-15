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7旬翁稱解除百萬定存替兒付聘金 警銀聯手攔詐

中央社／ 彰化15日電

和美鎮74歲陳姓老翁透過網路認識自稱外配婚姻仲介，到銀行要解除新台幣100萬元定存替兒子付聘金，幸被行員及員警察覺攔阻，拆穿詐騙集團謊言，才免於受騙失財。

彰化縣警察局和美分局今天發布新聞稿指出，陳姓老翁因擔心兒子娶不到妻子，在網路上認識自稱外籍配偶婚姻仲介，對方要求老翁解除新台幣100萬元定存作為聘金，先匯款後再下聘。

老翁日前到銀行臨櫃辦理匯款，行員發覺有異，通知和美派出所員警到場；老翁聽完員警說明詐騙手法後恍然大悟，慶幸自己還沒被騙走血汗錢。

和美分局表示，常有異國戀、老少戀、婚姻等網路詐騙手法，藉由甜言蜜語、俊男美女照片誘騙被害人落入詐騙陷阱，再謊稱急需用錢、仲介費等理由要求匯款，詐騙民眾財產，呼籲若涉及金錢往來應仔細查證，可撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢。

婚姻 詐騙集團

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