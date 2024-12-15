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台中德芙蘭攀岩從6公尺高墜落 男頭部受創手腳骨折變形

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一群人昨天到台中市和平區德芙蘭步道攀岩，其中一名男子攀岩時不慎從6公尺高墜落，他頭部受創，手腳骨折，手部變形，消防隊員和員警等救難人員攀岩，走在狹窄岩壁冒險救援，將傷者送醫急救。

台中市和平警分局谷關派出所昨天中午1時20分獲報，中市和平區東關路一段附近山上松亭露營區，靠近德芙蘭步道，一名男子攀岩時墜落需要緊急救護。

台中市消防局昨天獲報，一名男子使用自身器材垂降攀岩後不慎滑落邊坡，派遣谷關分隊，出動2車4人，由小隊長楊肇鋒帶隊前往搶救。

20多歲男子攀岩時墜落約6公尺深度邊坡，右手疑似骨折及擦傷、意識清楚，將傷者搬運至平面安全處後送往東勢農民醫院；警方表示，男子頭部受創，手腳骨折，由朋友陪同到醫院治療。

據指出，李男和一群朋友從網路揪團到山區攀岩，過程中發生意外，許多山友會攀岩，現場等消防隊員到場救援。

一名男子昨天在台中和平區攀岩時，不慎從6公尺高處墜落，手部骨折變形，被送醫急救。圖／台中市消防局提供
一名男子昨天在台中和平區攀岩時，不慎從6公尺高處墜落，手部骨折變形，被送醫急救。圖／台中市消防局提供
一名男子昨天在台中和平區攀岩時，不慎從6公尺高處墜落，手部骨折變形，被送醫急救。圖／台中市消防局提供
一名男子昨天在台中和平區攀岩時，不慎從6公尺高處墜落，手部骨折變形，被送醫急救。圖／台中市消防局提供
一名男子昨天在台中和平區攀岩時，不慎從6公尺高處墜落，手部骨折變形，被送醫急救。圖／台中市消防局提供
一名男子昨天在台中和平區攀岩時，不慎從6公尺高處墜落，手部骨折變形，被送醫急救。圖／台中市消防局提供

台中市 朋友 骨折

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