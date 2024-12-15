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高雄保時捷、計程車闖輕軌 撞列車、卡草皮下場曝

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄輕軌又有狀況！趙姓計程車司機昨晚6時29分許右轉大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮；無獨有偶，半小時後，鄭姓男子駕駛保時捷左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷；兩駕駛不僅吞罰，同時因影響行車安全被函送法辦。

三民二警分局警方指出，趙姓男子（53歲）昨晚6時29分許駕駛計程車行經大順二路425巷西往東直行，至路口右轉大順二路南向時，因方向盤打歪、操控車輛不當，將小黃駛入輕軌車道內，當場卡在泥濘的草皮上，無法動彈。

警方獲報到場處理，幸現場無人受傷，協助排除小黃障礙後，初步研判趙男駕駛小黃侵入軌道區專有路權，違反大眾捷運法第50條第1項第3款，可處1500元至7500元罰鍰。

巧合的是，小黃卡在輕軌軌道事故發生半小時後，鄭姓男子（29歲）駕駛保時捷沿大順一路西向東方向行駛，綠燈起步，當時左轉燈未亮，鄭男卻直接左轉，當場和同向直行的輕軌列車發生輕微碰撞，所幸現場無人受傷。

鼓山警分局警方獲報到場處置，鄭男和輕軌列車駕駛雙方經施以酒測，未發現有酒駕情形，遭撞的輕軌列車車頭因僅輕微毀損，於事發後10分鐘內恢復正常通行。

警方初步研判，鄭男當時未依號誌指示左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款，可處600到1800元罰鍰，將依法舉發，詳細肇責由交通大隊調查釐清。

由於輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，小黃司機趙男和保時捷駕駛鄭男除吞罰之外，警方另亦依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪將2人函送法辦。

高雄保時捷駕駛鄭姓男子昨晚7時許左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄保時捷駕駛鄭姓男子昨晚7時許左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄保時捷駕駛鄭姓男子昨晚7時許左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄保時捷駕駛鄭姓男子昨晚7時許左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
趙姓計程車司機昨晚6時29分許右轉大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮。記者石秀華／翻攝
趙姓計程車司機昨晚6時29分許右轉大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮。記者石秀華／翻攝
趙姓計程車司機昨晚6時29分許右轉大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮。記者石秀華／翻攝
趙姓計程車司機昨晚6時29分許右轉大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮。記者石秀華／翻攝
高雄保時捷駕駛鄭姓男子昨晚7時許左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄保時捷駕駛鄭姓男子昨晚7時許左轉大順一路撞上駛來的列車，幸無人傷。記者石秀華／翻攝

保時捷 高雄輕軌

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