15人攀登台中八仙山 男途中昏倒搶救不治

15人登山團體昨天攀登台中和平八仙山，57歲周姓男子突然昏倒，搜救人員上山搶救，抵達現場時男子已無生命跡象，救護人員現場持續用CPR救治仍未恢復心跳死亡，警方今天報驗，由檢察官和法醫相驗，查明死因。

和平警分局谷關派出所昨天中午1時53分接獲報案，在和平區八仙山森林遊樂區步道5.3公里處有1名山友，昏迷沒有意識，消防分隊救援，昨晚7時接觸周姓男子，他已無生命跡象，家屬聯繫葬儀社與消防局救護車在裡冷橋交接，將遺體暫存台中市崇德殯儀館，今天相驗。

台中市消防局昨天中午接獲報案後，通知轄區和平分隊及谷關分隊出動3車8人及中華民國山難救助協會台中辦事處3人，共11人整裝完畢後出勤，由和平分隊小隊長蔡理盟率隊前往。

現場是一行15人登山隊伍，其中周姓男子 爬山途中昏倒，後續評估患者無生命徵象，同行山友進行CPR急救處置。