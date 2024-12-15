15人攀登台中八仙山 男途中昏倒搶救不治
15人登山團體昨天攀登台中和平八仙山，57歲周姓男子突然昏倒，搜救人員上山搶救，抵達現場時男子已無生命跡象，救護人員現場持續用CPR救治仍未恢復心跳死亡，警方今天報驗，由檢察官和法醫相驗，查明死因。
和平警分局谷關派出所昨天中午1時53分接獲報案，在和平區八仙山森林遊樂區步道5.3公里處有1名山友，昏迷沒有意識，消防分隊救援，昨晚7時接觸周姓男子，他已無生命跡象，家屬聯繫葬儀社與消防局救護車在裡冷橋交接，將遺體暫存台中市崇德殯儀館，今天相驗。
台中市消防局昨天中午接獲報案後，通知轄區和平分隊及谷關分隊出動3車8人及中華民國山難救助協會台中辦事處3人，共11人整裝完畢後出勤，由和平分隊小隊長蔡理盟率隊前往。
現場是一行15人登山隊伍，其中周姓男子 爬山途中昏倒，後續評估患者無生命徵象，同行山友進行CPR急救處置。
消防局搜救人員昨晚7時到達現場，患者OHCA，現場立即給予急救處置，並協助搬運至裡冷林道25.5K，再使用車輛載送至裡冷林道0K裡冷橋，交由轄區員警後續處理。
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