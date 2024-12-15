雲林救護車和轎車路口相撞 病患被緊急「轉車」送醫
雲林斗六市昨天下午一輛載著病患就醫的救護車，在路口與一輛賓士自小客車碰撞，這輛民營救護車上載有70多歲發燒患者，撞車後車上老翁幸只驚嚇未受傷，但兩車均撞損，救護車趕緊通報119救護車「轉車」續送救治，案由警方處理中。
自小客車蘇姓男駕駛向警方指稱，當時路口紅燈已轉為綠燈，他在起步前雖有等了幾秒確認路況，但因沒聽到救護車鳴笛聲，即啟動駛出路口。不料，由於該路口視線不好，被鄰近房舍遮蔽，且停等線距離主路口達10公尺，所以當車子開出路口後，才發現另一向的救護車高速駛來，急緊煞車，但還是相撞了。
這起車禍救護車黃姓姓駕駛、自小客車蘇姓駕駛、救護車上老翁均未受傷，有驚無險，因老翁發燒中，趕緊通達119救護車先「轉車」送醫，後續現場由警方處理，並調閱周邊監視器釐清事發情況，兩車駕駛均無酒賀。
警方也提醒用路人即使在綠燈通行時，也需留意周遭路況，特別是鳴笛的緊急車輛，以免發生意外。車禍事故再次凸顯道路安全與緊急車輛優先通行的重要性，呼籲駕駛人提高警覺，共同維護交通安全。
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