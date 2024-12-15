影／婦上一秒穿車陣橫越道路 下一秒遭機車撞飛

台中市林姓婦人在13日行經中清路時，穿越車陣橫越道路，沒有走斑馬線，林婦跑出慢車道時，遭一輛直行機車撞飛，全身多處擦挫傷，過程都被其他用路人拍下，上傳社群媒體，警方表示，此案機車騎士無酒駕，初判是行人橫越道路，騎士未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局在13日晚間7時許獲報，北區中清路有一起機車與行人的機通事故，警員到場調查，案發時是林姓女子（57歲）在中清路一段486號附近橫越道路，走至慢車道時，遭張姓男子（41歲）騎機車撞上，林女全身多處擦挫傷、張男雙腳擦傷，機車車頭毀損，但二人都無生命危險。

警方調查，張男無酒精濃度，初判是行人未走行人穿越道、機車騎士未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。