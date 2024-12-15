影／婦上一秒穿車陣橫越道路 下一秒遭機車撞飛
台中市林姓婦人在13日行經中清路時，穿越車陣橫越道路，沒有走斑馬線，林婦跑出慢車道時，遭一輛直行機車撞飛，全身多處擦挫傷，過程都被其他用路人拍下，上傳社群媒體，警方表示，此案機車騎士無酒駕，初判是行人橫越道路，騎士未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。
第二警分局在13日晚間7時許獲報，北區中清路有一起機車與行人的機通事故，警員到場調查，案發時是林姓女子（57歲）在中清路一段486號附近橫越道路，走至慢車道時，遭張姓男子（41歲）騎機車撞上，林女全身多處擦挫傷、張男雙腳擦傷，機車車頭毀損，但二人都無生命危險。
警方調查，張男無酒精濃度，初判是行人未走行人穿越道、機車騎士未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
第二警分局提醒，行人應遵守道路交通標線規範，車輛駕駛也應專注駕駛，確保行車安全，共同降低事故發生的風險。更呼籲民眾，遵守交通規則是每位用路人應盡的責任與義務，唯有提高自我安全意識，才能共同維護道路安全。
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