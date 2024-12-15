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攝影師台中公園拍照 丟10萬單眼相機 警地毯找遇好心人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

郭姓攝影師10日到台中公園取景拍攝，結束後至一中商圈，卻不慎遺失價值10萬元的單眼相機，郭趕緊到派出所報案，巡佐陳延明與郭一起展開地毯式搜尋，沿途找相機可能遺失的地點，幸好途中巧遇撿到單眼的熱心市民，正巧要送交派出所，也順利讓郭失而復得，感謝警員耐心協助。

第二警分局公園所巡佐陳延明10日備勤時，接到郭姓攝影師報案，當日他在台中公園取景拍攝，但在一中商圈逛街時，不慎遺失相機，價值約10萬元，也是他賴以維生的生財工具。

巡佐見郭男神色緊張，立刻安撫情緒，協助他回想相機最後的使用地點、經過路線，巡佐接著一邊陪同郭沿路尋找，一邊細心詢問是否在某處短暫停留，或上廁所等細節，就在尋找過程中，巡佐與郭在一中街與精武路口附近，遇到一名好心市民，正攜帶拾獲的相機準備送至派出所。

郭男看到失而復得的相機，如釋重負，露出欣喜的笑容，直說「相機中有許多珍貴的拍攝相片」，若找不回來，將對工作造成嚴重影響，他也對台中人的熱心、溫暖，以及警員陪同尋找遺失物的耐心、細心，大為讚賞。

第二警分局呼籲民眾，民眾外出時應提高警覺，隨身攜帶貴重物品並妥善保管，切勿隨意置於口袋或未固定的機車座位上，以免遺失或遭宵小覬覦。同時，也希望大家能像這位好心民眾一樣，秉持拾金不昧的精神，為社會增添更多溫暖與正能量。

郭姓攝影師10日到台中公園時，不慎遺失單眼相機，巡佐陳延明陪同尋找時，巧遇拾獲相機的好新市民，正巧要送交派出所失物招領。圖／第二警分局提供
郭姓攝影師10日到台中公園時，不慎遺失單眼相機，巡佐陳延明陪同尋找時，巧遇拾獲相機的好新市民，正巧要送交派出所失物招領。圖／第二警分局提供
郭姓攝影師10日到台中公園時，不慎遺失單眼相機，巡佐陳延明陪同尋找時，巧遇拾獲相機的好新市民，正巧要送交派出所失物招領。圖／第二警分局提供
郭姓攝影師10日到台中公園時，不慎遺失單眼相機，巡佐陳延明陪同尋找時，巧遇拾獲相機的好新市民，正巧要送交派出所失物招領。圖／第二警分局提供

一中商圈 廁所 攝影師

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