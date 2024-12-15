砸10萬一周獲利8% 台中男要再砸20萬 假軟體DLTZ是詐

台中市蘇姓男子在上月底時接觸臉書廣告，誤信詐騙集團，下載「DLTZ」投資APP軟體後，砸入10萬元投資，不到一周，APP帳面即顯示獲利8％，蘇認沒有問題，欲再加碼20萬元，本月初又前往銀行匯款，行員發現2個帳戶都是私人帳戶，聯絡警員阻詐，保住蘇積蓄。

第三警分局東信所副所長簡名漢、警員黃高翊、張信中，5日中午接獲轄內新光銀行通報，疑有民眾遭詐，據行員描述，蘇姓男子（59歲）欲臨櫃匯款20萬元，坦言用來儲值資金投資股票，然其欲匯入的帳號卻是個人帳戶，激似常見的假投資詐騙手法，故趕緊通知警方到場協助。

警方調查，蘇男在上月底時透過FB廣告獲知投資訊息，進而加入LINE投資群組，並依對方指示下載名為「DLTZ」投資APP，短短幾天就有超過8%的獲利，打算再加碼20萬元進行投資。

警員聽完後，直言此就是「假投資詐騙」的常見套路，找來相關新聞案例作為佐證，蘇男感謝警員協助懸崖勒馬，守住積蓄。