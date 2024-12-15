快訊

影／冷氣團到 武陵農場最低溫1.3度 望溪亭融霜冒煙像仙境

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

砸10萬一周獲利8% 台中男要再砸20萬 假軟體DLTZ是詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓男子在上月底時接觸臉書廣告，誤信詐騙集團下載「DLTZ」投資APP軟體後，砸入10萬元投資，不到一周，APP帳面即顯示獲利8％，蘇認沒有問題，欲再加碼20萬元，本月初又前往銀行匯款，行員發現2個帳戶都是私人帳戶，聯絡警員阻詐，保住蘇積蓄。

第三警分局東信所副所長簡名漢、警員黃高翊、張信中，5日中午接獲轄內新光銀行通報，疑有民眾遭詐，據行員描述，蘇姓男子（59歲）欲臨櫃匯款20萬元，坦言用來儲值資金投資股票，然其欲匯入的帳號卻是個人帳戶，激似常見的假投資詐騙手法，故趕緊通知警方到場協助。

警方調查，蘇男在上月底時透過FB廣告獲知投資訊息，進而加入LINE投資群組，並依對方指示下載名為「DLTZ」投資APP，短短幾天就有超過8%的獲利，打算再加碼20萬元進行投資。

警員聽完後，直言此就是「假投資詐騙」的常見套路，找來相關新聞案例作為佐證，蘇男感謝警員協助懸崖勒馬，守住積蓄。

第三警分局長謝有筆提醒，詐騙集團經常利用人性的弱點，營造快速致富的假象，引誘民眾落入其設下的圈套，呼籲民眾對於不熟悉的產品切勿貿然挹注資金，也別聽從指示下載來路不明的APP，對於從天而降的禮物，或是獨漏親友的好康訊息，都要更審慎應對，民眾若有任何疑慮，都可撥打「165」反詐騙專線諮詢求證，避免誤入詐騙集團的圈套。

台中市蘇姓男子誤信投資詐騙，下載歹徒設計的APP軟體，已被騙10萬元，欲再加碼時，被警方擋下。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子誤信投資詐騙，下載歹徒設計的APP軟體，已被騙10萬元，欲再加碼時，被警方擋下。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子誤信投資詐騙，下載歹徒設計的APP軟體，已被騙10萬元，欲再加碼時，被警方擋下。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子誤信投資詐騙，下載歹徒設計的APP軟體，已被騙10萬元，欲再加碼時，被警方擋下。記者陳宏睿／翻攝

下載 廣告 詐騙集團

延伸閱讀

台中退休婦被騙7300萬如「地面師」翻版 市府：地政防詐有3寶

譚艾珍遭假檢警詐騙！詐騙猖獗，如何預防爸媽老本被吃光？

譚艾珍遭詐騙還原「檢察官老戲碼」　從劇本到角色配合她嘆：懂法壞人唬弄單純善良老百姓

澎湖11月被詐財損仍處高峰 商人遭假投資騙2000萬

相關新聞

15人攀登台中八仙山 男途中昏倒搶救不治

15人登山團體昨天攀登台中和平八仙山，57歲周姓男子突然昏倒，搜救人員上山搶救，抵達現場時男子已無生命跡象，救護人員現場...

影／婦上一秒穿車陣橫越道路 下一秒遭機車撞飛

台中市林姓婦人在13日行經中清路時，穿越車陣橫越道路，沒有走斑馬線，林婦跑出慢車道時，遭一輛直行機車撞飛，全身多處擦挫傷...

雲林救護車和轎車路口相撞 病患被緊急「轉車」送醫

雲林斗六市昨天下午一輛載著病患就醫的救護車，在路口與一輛賓士自小客車碰撞，這輛民營救護車上載有70多歲發燒患者，撞車後車...

攝影師台中公園拍照 丟10萬單眼相機 警地毯找遇好心人

郭姓攝影師10日到台中公園取景拍攝，結束後至一中商圈，卻不慎遺失價值10萬元的單眼相機，郭趕緊到派出所報案，巡佐陳延明與...

砸10萬一周獲利8% 台中男要再砸20萬 假軟體DLTZ是詐

台中市蘇姓男子在上月底時接觸臉書廣告，誤信詐騙集團，下載「DLTZ」投資APP軟體後，砸入10萬元投資，不到一周，APP...

車輛開著開著竟發火 國道火燒車成廢鐵

有輛汽車在行駛國道高速公路時，在行進期間突然冒出火光，駕駛急忙將車停在路肩，沒多久整輛車已陷入火海，警、消據報趕往撲滅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。