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七旬老婦人領50萬「購屋頭期款」 警查證戳破詐騙話術

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

74歲胡姓老太太因網友鼓吹投資股票穩賺不賠，跑到台南市民族路郵局欲提款50萬元，網友還教她要以借錢給妹妹購屋頭期款來欺瞞，郵局人員察覺有異，趕緊通報警方到場處理。員警打電話向她胞妹查證，戳破詐騙話術後，她打消提款念頭，保住辛苦積蓄。

台南市胡老太太前天上午9點多，到中西區民族路郵局要提款50萬元，她謊稱是要借給胞妹購買房子頭期款費用，行員關懷提問發覺有異，通報台南市警二分局海安派出所巡佐侯宏霖、警員黃順發及張凱棟到場了解。

雖然胡老太太表示這筆錢是為了借給胞妹購買房子的頭期款，但回答中眼神飄忽不定，支吾其詞。員警向她借手機查看對話訊息，發現內容提及股票投資保證獲利、高回報投資機會等詐騙術語，員警隨即電話聯繫向胡胞妹求證，她的胞妹說她並沒有要借錢購買房屋，僅有聽聞胡婦要投資股票而已。

胡老太太才說出是從社群網站上看到財經交流訊息，隨即加入LINE投資群組，群組內的專員經常分享高額利潤的訊息，讓她深信可以透過投資賺取大筆金錢，並在專員的要求下準備提款投資。

員警提醒胡婦，社群網站上投資廣告充滿詐騙風險，並舉實例說明告知「這是詐團慣用手法」，她聽聞後始恍然大悟，保住50萬元。

二分局長劉怡宗呼籲，民眾面對「高回報投資機會」時，應謹防詐團的各種詐騙手法，在進行交易或匯提款前，務必多方確認，任何過於美好的投資承諾，都需要仔細查證，避免成為受害者，如遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線諮詢或110報案洽詢。

台南市警二分局海安派出所警員黃順發（中）、張凱棟（右），向胡姓老太太（左）說明「投資股票穩賺不賠「」是詐騙話術，保住婦人辛苦的積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員黃順發（中）、張凱棟（右），向胡姓老太太（左）說明「投資股票穩賺不賠「」是詐騙話術，保住婦人辛苦的積蓄。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 郵局 頭期款

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