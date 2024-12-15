台南歸仁民宅深夜火警 疑屋主酒後臥室縱火

台南市歸仁區大仁九街一間磚造1樓平房，昨天深夜近11點49分發生火災，燃燒臥室雜物、床鋪，消防人員滅火後查出是鄭姓男屋主酒後失控涉嫌放火，被警方依公共危險罪嫌留置調查，鄭被帶回派出所後表示身體不適，經救護人員到場檢傷其鼻腔內有碳粒，今天凌晨近1點由救護車送到醫院治療。

台南市消防局救災救護指揮中心昨天深夜11點49分接獲報案，位於歸仁區大仁九街1樓磚造平房發生火災，中心出動15車、31人前往搶救，消防人員出水滅火後，火勢於今天凌晨零點17分撲滅，包括起火戶屋主和其他3名鄰居自行逃出。

起火戶燃燒臥室雜物與床面積約10平方公尺，無人傷亡，有財損需火調，後續行為人鄭姓男屋主（40歲）交由員警帶回管束。警方將鄭帶回歸仁派出所後，正表示身體不適，經救護人員到場檢傷其鼻腔內有碳粒，由救護車送往成大醫院。

消防人員說，鄭男昨晚飲酒後情緒失控，昨晚10點多在屋內就曾放火一次，自行撲滅後，昨晚11點多又放火，燃燒臥室雜物、床鋪，由警方依公共危險罪嫌法辦。

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