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闖阿里山軌道女被火車撞 該旅行社「有前科」將重罰

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

阿里山森林鐵路列車昨天上午發生意外，阿里山小火車從嘉義開往山上時，遇到多名旅客擅自闖入鐵軌，小火車雖鳴笛示警，仍有執意拍照女旅客左腿被撞骨折。阿里山林鐵及文資處調查，旅客偏差行為竟旅行社帶團踩線，強烈譴責「夢想國際旅行社」，將請林業保育署禁止該旅行社申請進入眠月線1年，並追究與查處旅行社，嚴懲不貸。

阿里山林業鐵路沿途風景優美，常有遊客闖入拍照，甚至旅行社帶團違規踩線，形成安全隱憂，林鐵全線復駛至今勸離30次遊客。

55歲劉姓婦人昨天闖鐵軌拍照，背對列車被撞上，列車誤點1小時，影響62名乘客，將函送鐵道局裁罰1萬至5萬元。

「應該永久禁止且重罰！」網友一面倒地留言支持阿里山林鐵及文資處硬起來執法，「支持查處責任！荒唐的旅行社」、「精神賠償火車司機」、「如果列車有任何損害及造成乘客時間的延誤，必須向該民眾及旅行社求償！」

影片中，劉站在鐵軌旁舉起手機，阿里山小火車就從劉婦身後往前駛來，火車鳴笛示警離開軌道，但劉來不及反應就被撞倒在地，劉後方還有另名女子也險被撞，但她眼明手快側身閃過。劉婦被撞後左腳骨折，由救護車送醫治療。

林鐵及文資處表示，女旅客參加「夢想國際旅行社」帶團活動，而「夢想國際旅行社」先前也有帶團違法行走林鐵軌道、林鐵工作人員勸導不聽的前科，昨天旅行社又放任團員行走軌道、並在軌道區域拍照無人管控示警，置團員安危於不顧。

林鐵及文資處表示，針對「夢想國際旅行社」違規活動，除依鐵路法給予該劉婦重罰外，並協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區之權利1年，也會另外行文交通部觀光署，查處夢想國際旅行社行政責任，依規定給予嚴懲。

阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，花蓮縣衛生局長朱家祥恰好在車上協助包紮傷口。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，花蓮縣衛生局長朱家祥恰好在車上協助包紮傷口。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路昨有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供

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