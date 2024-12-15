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屏東連兩天凌晨車禍 多輛路邊汽車遭毀現場一片狼藉
屏東市區接連兩天凌晨發生停在路邊車輛遭撞毀，今凌晨近兩點，在中正國中附近，一名男子開車因不明原因衝撞停在路邊的多輛汽車，初估6輛車遭波及，有的車頭全毀、輪框變形，現場一片狼藉，詳情警方釐清肇事原因。
車禍事故發生今天凌晨1點40分，在屏東市田寮巷靠近中正國中旁，據了解，遭波及車輛的民眾指出，當時駕駛白車的男子突衝撞停在路旁汽車，初估有6輛車遭波及，警方獲報到場處理。
車禍造成多輛汽車受損，多數受損較嚴重汽車由拖吊業者移走，仍有少數汽車停在現場，有車輛車輪框嚴重變形，有的車輛車尾左側則凹陷，地面散落零件與碎玻璃，現場一片狼藉，詳細車禍肇事原因仍待警方調查。
14日凌晨，在屏東市瑞光一路與田中巷路口，也發生車輛撞擊停路旁4輛汽車，肇事車輛駕駛將車留在現場逕自離去，涉肇逃，警方將通知車主到案說明，接連兩天發生車禍地點相距不遠，騎車約三分鐘路程。
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