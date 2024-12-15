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闖阿里山林鐵拍照 婦遭小火車撞傷

聯合報／ 記者黃于凡王思慧游明煌／連線報導

阿里山林業鐵路昨有登山客闖入軌道區拍照，因閃避不及遭小火車撞傷，是林鐵全線復駛後首件撞人事故。圖／讀者提供
阿里山林業鐵路昨有登山客闖入軌道區拍照，因閃避不及遭小火車撞傷，是林鐵全線復駛後首件撞人事故。圖／讀者提供
阿里山林業鐵路常有遊客闖入拍照，形成隱藏風險，林鐵七月復駛至今勸離卅團遊客，昨天有名五十五歲劉姓婦人在樟腦寮車站旁闖入軌道拍照，遭小火車撞傷，左腳骨折送醫，列車誤點一小時，警方將函送鐵道局裁罰一萬至五萬元，這也是林鐵復駛後首件遊客闖入軌道受傷事故。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，劉婦是參加「夢想國際旅行社」活動，該旅行社先前曾帶團違法行走林鐵軌道，經勸導不聽，此次又放任團員於軌道區域四散拍照，置團員安危於不顧，已請林業保育署嘉義分屬禁止該旅行社申請進入眠月線必經地阿里山一葉蘭保留區權利一年，並函請觀光署查處行政責任。

阿里山小火車昨上午十一點多行經第一觀景台，發現多人擅入軌道區，經列車鳴笛示警，其中劉婦置若罔聞，遭林鐵列車撞上，現場有人尖叫「壓到了」，司機員緊急煞車，劉婦左小腿骨折，有長約十公分傷口。

當時花蓮縣衛生局長朱家祥在小火車上，意外錄下撞擊瞬間，他用小火車上急救包裡的紗布幫劉婦止血，列車延誤一小時，影響六十二名遊客。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，阿里山小火車在山區時速約卅公里，森林鐵路是火車專用通道，只有火車可以通行，遊客擅闖恐被撞致傷亡，影響行車安全，以往都以勸導方式請遊客離開，但效果不彰，未來若再發現遊客闖入，將直接開罰。

另外，台鐵平溪線旁的新北十分、平溪老街，每逢假日有不少放民眾在鐵道上放天燈，因火車進站時速度很慢，且有大聲鳴笛提醒，遊客多會往兩旁避開，危險性不高，目前主要以勸導為主，不聽才會開罰，近年來開罰件數極少。

網紅Tony去年從三貂嶺火車站行經鐵路橋維修便道，被依違反鐵路法裁罰一萬元。他曾拍影片指出，平溪線十分老街是最多人違反「鐵路法」的景點，應修法將十分老街設為「天燈區」，等火車離開才能進入。

森林鐵路 火車站 阿里山

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