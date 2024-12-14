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浪漫台3線成「悲傷台3線」 獅潭路段一天兩起死亡車禍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣台3線公路獅潭鄉路段今天上午10點左右，發生越南籍男大生騎機車在彎道失控的死亡事故，不料相隔4個多小時，從新加坡來台自由行的路姓一家三口，疑似駕車自撞電桿，妻子陳姓女子送醫不治，一天2起死亡車禍，讓浪漫台三線成了悲傷台三線。

警方初步調查，今天下午2點22分接獲通報，台3線114公里獅潭鄉新店村北上路段有自小客車疑似自電桿的事故，救護人員趕到場，車內有兩大一小3人，其中30多歲的駕駛路姓男子和5歲女兒都脫困，手腳有擦挫傷，但路男的妻子受困在後座，救出時已無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。

路姓男子為新加坡籍，妻子是大陸籍，兩人年齡都是30多歲，意外發生後，丈夫傷悲不已，情緒不穩定，事故原因待釐清；警方初步了解，一家三口來台自由行，在大湖摘完草莓，準備北上到南庄，不料途中在彎道路段卻發生車禍悲劇。

台3線公路彎道多，警方推測可能駕駛對路況不熟，或是與新加坡右駕方式習慣不同有關，檢警明天將相驗進一步調查。

上午10點發生的越南黃姓男大生在縣內育達科大就讀，是校方配合南向政策招收來的外籍生，就讀生物聯網工程與應用學程，他上午騎普通重型機車沿台3線南下行駛，在118.4公里的彎道疑似重心不穩失控，人車滑至對向車道，與行經的轎車碰撞後，傷重身亡。警方查不到他的駕照資料，也查不出他持有國際駕照。

校方接獲訊息，師長趕到醫院和派出所了解情況，並聯繫學生家屬來台，後續將全力協助，並加強校內學生交通安全宣導。

台3線公路沿線風景秀麗，也是許多大型重機騎士假日馳騁、出遊的熱門路線，但三灣、獅潭路段彎道多，車禍頻傳，部分部段甚至有「絕命彎道」之名，立院交通委員會及交通部長王國材、苗栗縣長鍾東錦等人今年4月間並到場實地會勘改善方案，計畫研擬短期及長期改善方案。

台3線三灣、獅潭路段彎道多，車禍頻傳，部分部段甚至有「絕命彎道」之名，立院交通委員會及交通部長王國材、苗栗縣長鍾東錦等人4月間曾前往會勘改善方案。聯合報資料照片
台3線三灣、獅潭路段彎道多，車禍頻傳，部分部段甚至有「絕命彎道」之名，立院交通委員會及交通部長王國材、苗栗縣長鍾東錦等人4月間曾前往會勘改善方案。聯合報資料照片
台3線公路沿線風景秀麗，也是許多大型重機騎士假日馳騁、出遊的熱門路線，但三灣、獅潭路段彎道多，車禍頻傳。聯合報資料照片
台3線公路沿線風景秀麗，也是許多大型重機騎士假日馳騁、出遊的熱門路線，但三灣、獅潭路段彎道多，車禍頻傳。聯合報資料照片

台三線 自由行 車禍

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