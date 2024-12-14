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台中6旬伯搭公車上國道為1事盧半小時 警到場化解

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

一名六旬阿伯昨搭客運往大甲，行經台中市龍井區要上國道3號前還站著，司機以行駛國道不能站立於車內，請他下車，阿伯堅稱「讓座給別人」，其他乘客讓座也不肯坐下，還與人吵架，盧了半小時，最後警方到場，阿伯才下車搭計程車離去。

有網友PO影片表示，公車上國道前，這名男子無理取鬧不肯坐，全車的人等他半個小時，司機怎麼勸都沒用，男子還與人吵架，最後請警察來處理，男子還是跟警方盧半天，最後是被員警強行拖下車。

台中市警局烏日分局犁份派出所所副所長許哲維說明，昨晚8時8分許獲報，有人在龍井區向上路、西屯路口旁的客運上吵架，到場發現是客運準備上國道三號往大甲前，司機清點人數，發現這名男子沒有座位，站立於車上，基於安全考量，請男子下車，但男子認為司機未先告知行駛國道不能站立車上，並不斷強調「先前有讓座給別人」，與司機、其他乘客有所爭執。

許哲維表示，警方到場後，即協助公車繼續行駛，由於這名男子非藉故於公眾場所有明顯滋擾，司機及其他乘客也沒有後續追究，稍後即協助男子搭乘計程車離去。

烏日分局提醒，民眾搭乘大眾交通工具應注意行駛路線相關規定，避免觸法影響他人及自身權利。

一名六旬阿伯昨搭客運往大甲，行經台中市龍井區要上國道3號前還站著，司機以行駛國道不能站立於車內，請他下車，阿伯堅稱「讓座給別人」，其他乘客讓座也不肯坐下。示意圖／聯合報系資料照
一名六旬阿伯昨搭客運往大甲，行經台中市龍井區要上國道3號前還站著，司機以行駛國道不能站立於車內，請他下車，阿伯堅稱「讓座給別人」，其他乘客讓座也不肯坐下。示意圖／聯合報系資料照

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