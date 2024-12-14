阿里山小火車撞擊登山客驚險瞬間 她背對火車拍照直接被撞飛
阿里山林業鐵路沿途風景優美，常有遊客闖入拍照，甚至旅行社帶團違規踩線，形成安全隱憂，林鐵全線復駛至今勸離30次遊客。55歲劉姓婦人今闖鐵軌拍照，背對列車被撞上，畫面曝光相當驚險，列車誤點1小時，影響62名乘客，將函送鐵道局裁罰1萬至5萬元。
影片中，劉婦站在鐵軌旁舉起手機，阿里山小火車就從劉婦身後往前駛來，火車鳴笛示警離開軌道，但劉婦來不及反應就被撞倒在地，劉婦後方還有另名女子也險被撞，但她眼明手快側身閃過。劉婦被撞後左腳骨折，由救護車送醫治療。
林鐵及文資處表示，劉婦參加「夢想國際旅行社」帶團活動，經查「夢想國際旅行社」之前亦曾有帶團違法行走林鐵軌道經工作人員勸導不聽之前科，此次帶團行走軌道並放任團員於軌道區域四散拍照無人管控示警，置團員安危於不顧，予以強烈譴責。
林鐵及文資處表示，針對「夢想國際旅行社」違規活動，除依鐵路法給予該劉婦重罰外，並協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區之權利1年，也會另外行文交通部觀光署，查處夢想國際旅行社行政責任，依規定給予嚴懲。
林鐵及文資處副處長周恆凱說，林鐵恢復全線通車後，巡線時曾有30次發現遊客闖入鐵軌，都以勸導為主，這次遊客闖入列車行駛區，不慎發生交通事故，導致列車延駛誤點，後續將由警方函送鐵道局裁罰1萬至5萬元，未來若再發現遊客闖入鐵道，會直接開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言