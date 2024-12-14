阿里山小火車撞擊登山客驚險瞬間 她背對火車拍照直接被撞飛

阿里山林業鐵路沿途風景優美，常有遊客闖入拍照，甚至旅行社帶團違規踩線，形成安全隱憂，林鐵全線復駛至今勸離30次遊客。55歲劉姓婦人今闖鐵軌拍照，背對列車被撞上，畫面曝光相當驚險，列車誤點1小時，影響62名乘客，將函送鐵道局裁罰1萬至5萬元。

影片中，劉婦站在鐵軌旁舉起手機，阿里山小火車就從劉婦身後往前駛來，火車鳴笛示警離開軌道，但劉婦來不及反應就被撞倒在地，劉婦後方還有另名女子也險被撞，但她眼明手快側身閃過。劉婦被撞後左腳骨折，由救護車送醫治療。

林鐵及文資處表示，劉婦參加「夢想國際旅行社」帶團活動，經查「夢想國際旅行社」之前亦曾有帶團違法行走林鐵軌道經工作人員勸導不聽之前科，此次帶團行走軌道並放任團員於軌道區域四散拍照無人管控示警，置團員安危於不顧，予以強烈譴責。

林鐵及文資處表示，針對「夢想國際旅行社」違規活動，除依鐵路法給予該劉婦重罰外，並協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區之權利1年，也會另外行文交通部觀光署，查處夢想國際旅行社行政責任，依規定給予嚴懲。