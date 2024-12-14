台南一家長控幼兒遭性侵被吃案 其他家長不忍了聯合提告

近期網路社群平台瘋傳，一名台南家長指控就讀幼兒園的孩子遭性侵，教育局卻吃案的影片，甚至跑到市長黃偉哲臉書洗版，針對鄭姓夫妻未經其他家長同意擅自公開幼童影像一事，今天7名受害幼童家長委由園方律師向鄭姓夫妻提出違反個人資料保護法與加重誹謗罪的刑事告訴，同時發表聯合聲明如下：

聲明指出，鄭姓夫妻以不明方式取得幼兒園的監視器影像，未經幼童法定代理人同意，將影像擅自剪輯後公開於其經營的網路平台，牟取私利。在部分家長要求下架影片時，反遭鄭姓夫妻辱罵與詆毀。基於此，家長們正式提出刑事告訴，並要求鄭姓夫妻在一周內將相關影片下架。

竊錄談話內容，並公開未經查證的片段，影片中，鄭姓妻未經幼童母親陳姓女士同意，竊錄其非公開談話內容，並誘導性陳述。即便陳女士已確認其子女未遭不當管教，鄭姓夫妻仍將竊錄的片段配以煽動性文字發布，並暴露陳女士聲紋等個人特徵。

影片內容與事實不符，涉嫌混淆視聽，該影片中未見鄭姓夫妻的幼童，但卻加註如「我女兒被園長侵犯拍照」等誤導性文字，使閱聽者誤以為影片中的幼童遭受園長性侵或不當對待，此舉嚴重混淆視聽。

片面擷取影像，誤導公眾解讀，鄭姓夫妻擷取教保員與幼童日常互動的片段，加上主觀解釋發布於網路，經7名家長共同檢視完整影片後，已確認教保員無故意不當行為，且園方已主動通報教育局調查。然而，鄭姓夫妻憑主觀揣測發布片面訊息，迫使家長被動澄清幼童身心狀況，家長們對此深表遺憾。

家長聯名呼籲，鄭姓夫妻應在合理的機制內捍衛自身權益，理性溝通，而非藉其他幼童與家長作為媒體公審的題材，進行炒作、牟取網路聲量。此舉已對幼童、家長及幼兒園造成嚴重傷害。家長們更不希望本案相關的公務員、園長及教保員因媒體壓力蒙受不白之冤，進一步削弱其對幼教工作的熱情。